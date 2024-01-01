Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 18-20°.

Область

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 15-20°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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