Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 18-20°.



Область



Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 15-20°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 18-20°.Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 15-20°.

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