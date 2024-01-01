Щоб закрити небо над усією Україною, потрібно 25 систем Patriot, – Зеленський





Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телемаратону «Єдині новини», пише



«Я вам не скажу, скільки у нас є систем Patriot. Я вам можу сказати: щоби закрити Україну повністю, на майбутнє Україні бажано мати 25 систем Patriot, по 6-8 батарей у кожній», — зауважив глава держави.



Йдеться про таку кількість, якщо враховувати сьогоденну структуру протиповітряної оборони України з усіма іншими системами, підкреслив президент.



Водночас Patriot можуть замінити й аналоги, яких є кілька у світі. За його словами, вони працюють «також дуже непогано».



Він зауважив, що раніше ніколи не говорив про необхідну кількість, проте не вже не бачить сенсу приховувати, оскільки всі партнери знають про це і про точки, де повинні стояти відповідні системи.



На запитання журналістки, чи вистачить Україні запасу ракет для захисту енергосистеми, Зеленський відповів, що держава має запас ППО на сьогодні. Водночас він вважає, що Україна повинна «думати, про те, що буде завтра».



«Завтра інтенсивність може продовжитися така, що нам буде не вистачати. Якщо вони (росіяни — ред.) щоденно будуть бити, як вони били останній місяць, нам може не вистачати ракет, і також це партнери знають», — заявив президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна потребує 25 систем протиповітряної оборони Patriot або її аналогів для того, щоб повністю закрити небо над територією країни.Про це заявив президентв інтерв'ю телемаратону «Єдині новини», пише Громадське «Я вам не скажу, скільки у нас є систем Patriot. Я вам можу сказати: щоби закрити Україну повністю, на майбутнє Україні бажано мати 25 систем Patriot, по 6-8 батарей у кожній», — зауважив глава держави.Йдеться про таку кількість, якщо враховувати сьогоденну структуру протиповітряної оборони України з усіма іншими системами, підкреслив президент.Водночас Patriot можуть замінити й аналоги, яких є кілька у світі. За його словами, вони працюють «також дуже непогано».Він зауважив, що раніше ніколи не говорив про необхідну кількість, проте не вже не бачить сенсу приховувати, оскільки всі партнери знають про це і про точки, де повинні стояти відповідні системи.На запитання журналістки, чи вистачить Україні запасу ракет для захисту енергосистеми, Зеленський відповів, що держава має запас ППО на сьогодні. Водночас він вважає, що Україна повинна «думати, про те, що буде завтра».«Завтра інтенсивність може продовжитися така, що нам буде не вистачати. Якщо вони (росіяни — ред.) щоденно будуть бити, як вони били останній місяць, нам може не вистачати ракет, і також це партнери знають», — заявив президент.

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