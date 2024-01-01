13 років працює у дитячому садочку: історія чоловіка-вихователя з Волині

Олександр Пустельник. Чоловік сьомий рік трудиться на посаді вихователя-методиста у закладі дошкільної освіти.



Як чоловік розповів



"З дитинства мріяв працювати із дітьми.Всі дивувалися, що я пішов на таку професію, де чоловіків одиниці", — розповідає чоловік.



З його слів, спочатку батьки сприймали його насторожено, але завдяки спільній роботі зі напарницею по групі і директоркою дошкільного навчального закладу, батьки зрозуміли, що хвилюватись за своїх дітей не варто.



"Олександр Миколайович має багато ідей, які хоче втілити з дітьми і дає певні настанови, дає завдання, які ми втілюємо разом із дітьми. Мабуть, перше їм було дивно бачити, але звикли. Діти тягнуться, спілкуються з ним, люблять гратися", — говорить напарниця Вілена Мельник.



Мама Іванна Войтюк, донька якої ходить у групу, де вихователем працює Олександр Пустельник каже, що його роботою задоволена.



"На мою думку, не кожен чоловік може бути вихователем. Це вже напевно покликання від природи. Але, Олександр Миколайович, знає усі методи, як поводитися з дітьми. Знаю неодноразово, що він дівчаткам і косички заплітав, і погратися він з ними вміє", — каже мама Іванна Вітюк.



Найважче у роботі з дітьми — це знайти індивідуальний підхід, каже вихователь. Говорить, що свої роботи не соромиться і всі друзі та знайомі знають ким він працює. Додає чоловік, що заробітна плата його задовольняє, але хотілося б більше.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У луцькому дитсадку №34 "Марічка" працює 21 вихователь, серед них —. Чоловік сьомий рік трудиться на посаді вихователя-методиста у закладі дошкільної освіти.Як чоловік розповів Суспільному , загалом за плечима має 13 років роботи у дитячому садку. Спочатку намагався вступити на біологічний факультету Волинського національного університету, а після того, як не вдалося пішов вчитися до педагогічного коледжу."З дитинства мріяв працювати із дітьми.Всі дивувалися, що я пішов на таку професію, де чоловіків одиниці", — розповідає чоловік.З його слів, спочатку батьки сприймали його насторожено, але завдяки спільній роботі зі напарницею по групі і директоркою дошкільного навчального закладу, батьки зрозуміли, що хвилюватись за своїх дітей не варто."Олександр Миколайович має багато ідей, які хоче втілити з дітьми і дає певні настанови, дає завдання, які ми втілюємо разом із дітьми. Мабуть, перше їм було дивно бачити, але звикли. Діти тягнуться, спілкуються з ним, люблять гратися", — говорить напарницяМама, донька якої ходить у групу, де вихователем працює Олександр Пустельник каже, що його роботою задоволена."На мою думку, не кожен чоловік може бути вихователем. Це вже напевно покликання від природи. Але, Олександр Миколайович, знає усі методи, як поводитися з дітьми. Знаю неодноразово, що він дівчаткам і косички заплітав, і погратися він з ними вміє", — каже мама Іванна Вітюк.Найважче у роботі з дітьми — це знайти індивідуальний підхід, каже вихователь. Говорить, що свої роботи не соромиться і всі друзі та знайомі знають ким він працює. Додає чоловік, що заробітна плата його задовольняє, але хотілося б більше.

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