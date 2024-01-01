13 років працює у дитячому садочку: історія чоловіка-вихователя з Волині

13 років працює у дитячому садочку: історія чоловіка-вихователя з Волині
У луцькому дитсадку №34 "Марічка" працює 21 вихователь, серед них — Олександр Пустельник. Чоловік сьомий рік трудиться на посаді вихователя-методиста у закладі дошкільної освіти.

Як чоловік розповів Суспільному, загалом за плечима має 13 років роботи у дитячому садку. Спочатку намагався вступити на біологічний факультету Волинського національного університету, а після того, як не вдалося пішов вчитися до педагогічного коледжу.

"З дитинства мріяв працювати із дітьми.Всі дивувалися, що я пішов на таку професію, де чоловіків одиниці", — розповідає чоловік.

З його слів, спочатку батьки сприймали його насторожено, але завдяки спільній роботі зі напарницею по групі і директоркою дошкільного навчального закладу, батьки зрозуміли, що хвилюватись за своїх дітей не варто.

"Олександр Миколайович має багато ідей, які хоче втілити з дітьми і дає певні настанови, дає завдання, які ми втілюємо разом із дітьми. Мабуть, перше їм було дивно бачити, але звикли. Діти тягнуться, спілкуються з ним, люблять гратися", — говорить напарниця Вілена Мельник.
13 років працює у дитячому садочку: історія чоловіка-вихователя з Волині

Мама Іванна Войтюк, донька якої ходить у групу, де вихователем працює Олександр Пустельник каже, що його роботою задоволена.
13 років працює у дитячому садочку: історія чоловіка-вихователя з Волині

"На мою думку, не кожен чоловік може бути вихователем. Це вже напевно покликання від природи. Але, Олександр Миколайович, знає усі методи, як поводитися з дітьми. Знаю неодноразово, що він дівчаткам і косички заплітав, і погратися він з ними вміє", — каже мама Іванна Вітюк.

Найважче у роботі з дітьми — це знайти індивідуальний підхід, каже вихователь. Говорить, що свої роботи не соромиться і всі друзі та знайомі знають ким він працює. Додає чоловік, що заробітна плата його задовольняє, але хотілося б більше.
13 років працює у дитячому садочку: історія чоловіка-вихователя з Волині

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Теги: Волинь, вихователь, чоловік
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