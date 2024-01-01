Бійці батальйону з Володимира на фронті отримали нагороди

Бійці батальйону з Володимира на фронті отримали нагороди
Підрозділи Володимирського батальйону 100 окремої механізованої бригади впродовж двох місяців успішно виконували бойові завдання в районі Білогорівки на Луганщині.

Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема механізована бригада.

Після повернення бійців на Лиманський напрямок, з ними зустрівся командир 100 омбр, полковник Руслан Ткачук.

Подякувавши особовому складу за виявлену при відбитті ворожих штурмів стійкість, полковник Ткачук вручив низці військовослужбовців відзнаки командира 100 окремої механізованої бригади «За оборону рідного краю».

Бійці батальйону з Володимира на фронті отримали нагороди

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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