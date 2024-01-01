Бійці батальйону з Володимира на фронті отримали нагороди





Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема механізована бригада.



Після повернення бійців на Лиманський напрямок, з ними зустрівся командир 100 омбр, полковник Руслан Ткачук.



Подякувавши особовому складу за виявлену при відбитті ворожих штурмів стійкість, полковник Ткачук вручив низці військовослужбовців відзнаки командира 100 окремої механізованої бригади «За оборону рідного краю».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підрозділи Володимирського батальйону 100 окремої механізованої бригади впродовж двох місяців успішно виконували бойові завдання в районі Білогорівки на Луганщині.Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема механізована бригада.Після повернення бійців на, з ними зустрівся командир 100 омбр, полковникПодякувавши особовому складу за виявлену при відбитті ворожих штурмів стійкість, полковник Ткачук вручив низці військовослужбовців відзнаки командира 100 окремої механізованої бригади «За оборону рідного краю».

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