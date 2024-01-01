Майже 100 нагород отримав 9-річний актор із Луцька

Микола Варцаб’юк із Луцька отримав майже сотню нагород у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.



Окрім шкільних занять, школяр співає, танцює, а зараз бере участь в одному з телевізійних шоу, повідомляє



Його мама Юлія Варцаб’юк каже, що запам’ятовувати на слух вірші хлопчик почав із раннього дитинства.



"Йому було рік і 10 місяців. Він підійшов до мене і почав вірші з абетки на кожну літеру розповідати", — сказала лучанка.



У чотирирічному віці хлопчик став наймолодшим відвідувачем театральної студії, розповів його керівник Вадим Хаїнський. З його слів, Миколка дуже швидко вчиться та у своєму юному віці має великий сценічний досвід.



"Ми багато працювали і над дикцією, і над вимовлянням різних звуків, і над подачею художньою, і над подачею акторською, бо він був такий трішки повільний, виважений, спокійний. Зараз він більш такий експресивний, активний, осмислений. Певно, немає і тижня, щоб він десь не виступав, не брав участь у якомусь заході", — сказав Вадим Хаїнський.



Зараз у Миколи Варцаб’юка є десятки нагород за перемоги у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях. У 2021 році за свої досягнення він став переможцем премії "Люди року" у номінації "Юна гордість".



Зі слів керівниці театральної студії "Бешкетники" Алли Скрипічук, хлопчик швидко вчить текст та багато імпровізує на сцені.



"Миколка такий у нас бешкетник в прямому сенсі слова... Мені дуже подобається з ним працювати. Багато його акторських ідей ми залишаємо у виставі, тому що він це придумав, це його знахідка і це дуже цінно",— зазначила жінка.



Окрім занять у театрі, Микола співає в церковному хорі, грає на сопілці, а також танцює в ансамблі народного танцю "Волиняночка".



Мама школяра Юлія розповіла, що під час повномасштабної війни син постійно долучається до благодійних зборів на підтримку Збройних сил України.



Сам юний актор зазначив: те, що буде актором, вирішив уже давно.



"Актору потрібно вміти грати на будь-якому музичному інструменті. Наприклад, "Лісова пісня" – я граю на сопілці – Лукаш. Також акторові потрібно вміти танцювати, я також відвідую народні танці. Я вже давно визначився, я буду актором!" — додав лучанин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дев'ятирічний актор і декламаторіз Луцька отримав майже сотню нагород у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.Окрім шкільних занять, школяр співає, танцює, а зараз бере участь в одному з телевізійних шоу, повідомляє Суспільне Його мамакаже, що запам’ятовувати на слух вірші хлопчик почав із раннього дитинства."Йому було рік і 10 місяців. Він підійшов до мене і почав вірші з абетки на кожну літеру розповідати", — сказала лучанка.У чотирирічному віці хлопчик став наймолодшим відвідувачем театральної студії, розповів. З його слів, Миколка дуже швидко вчиться та у своєму юному віці має великий сценічний досвід."Ми багато працювали і над дикцією, і над вимовлянням різних звуків, і над подачею художньою, і над подачею акторською, бо він був такий трішки повільний, виважений, спокійний. Зараз він більш такий експресивний, активний, осмислений. Певно, немає і тижня, щоб він десь не виступав, не брав участь у якомусь заході", — сказав Вадим Хаїнський.Зараз у Миколи Варцаб’юка є десятки нагород за перемоги у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях. У 2021 році за свої досягнення він став переможцем премії "Люди року" у номінації "Юна гордість".Зі слів керівниці театральної студії "Бешкетники", хлопчик швидко вчить текст та багато імпровізує на сцені."Миколка такий у нас бешкетник в прямому сенсі слова... Мені дуже подобається з ним працювати. Багато його акторських ідей ми залишаємо у виставі, тому що він це придумав, це його знахідка і це дуже цінно",— зазначила жінка.Окрім занять у театрі, Микола співає в церковному хорі, грає на сопілці, а також танцює в ансамблі народного танцю "Волиняночка".Мама школярарозповіла, що під час повномасштабної війни син постійно долучається до благодійних зборів на підтримку Збройних сил України.Сам юний актор зазначив: те, що буде актором, вирішив уже давно."Актору потрібно вміти грати на будь-якому музичному інструменті. Наприклад, "Лісова пісня" – я граю на сопілці – Лукаш. Також акторові потрібно вміти танцювати, я також відвідую народні танці. Я вже давно визначився, я буду актором!" — додав лучанин.

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