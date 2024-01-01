Родини отримали посмертні нагороди волинських Героїв

Родини отримали посмертні нагороди волинських Героїв
Орденами «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагородили двох Героїв з Підгайцівської громади Віталія Кулакова та Дмитра Марчука.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.

Указом президента державну нагороду - орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено уродженця села Романів Підгайцівської громади Віталія Степановича Кулакова. Захисник у віці 42 роки загинув під час виконання бойового завдання 28 травня 2023 року поблизу Бахмута на Донецькому напрямку. Під час пленарного засідання сесії Підгайцівської сільської ради 5 квітня 2024 року почесну нагороду представник Луцького РТЦК та СП підполковник Юрій Хомʼяк вручив доньці Героя Владиславі та дружині Світлані Кулаковій.
Родини отримали посмертні нагороди волинських Героїв
Родини отримали посмертні нагороди волинських Героїв

Орден ІІІ ступеня «За мужність», яким посмертно нагородив президент України Володимир Зеленський командира зенітно-ракетного взводу десантно-штурмового батальйону, солдата Дмитра Миколайовича Марчука з села Струмівка, отримала його мати Наталія Василівна.
Родини отримали посмертні нагороди волинських Героїв
Родини отримали посмертні нагороди волинських Героїв

Дмитро Марчук героїчно загинув у День Незалежності Батьківщини 24 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області.

«Висловлюємо шану й вдячність Героям, які борються за нашу Батьківщину», - йдеться у повідомленні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П’яний мотоцикліст на Волині тицяв 1000 гривень, щоб підкупити поліцію
Сьогодні, 16:35
Родини отримали посмертні нагороди волинських Героїв
Сьогодні, 15:47
На Харківщині обірвалося життя Героя Романа Макаревича з Волині
Сьогодні, 15:24
Поліція за декілька годин знайшла зниклу волинянку з малими дітьми
Сьогодні, 14:54
На Волині прощатимуться з Героєм Юрієм Ковальчуком
Сьогодні, 14:10
Схожі новини
На Харківщині обірвалося життя Героя Романа Макаревича з Волині На Харківщині обірвалося життя Героя Романа Макаревича з Волині
Сьогодні, 15:24
На Волині прощатимуться з Героєм Юрієм Ковальчуком На Волині прощатимуться з Героєм Юрієм Ковальчуком
Сьогодні, 14:10
Спомин про Героя. Лучанка щодня вітається із портретом полеглого сина Спомин про Героя. Лучанка щодня вітається із портретом полеглого сина
Сьогодні, 10:10
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Горотем Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Горотем
04 квітень, 17:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
П’яний мотоцикліст на Волині тицяв 1000 гривень, щоб підкупити поліцію
Сьогодні, 16:35
 0
Родини отримали посмертні нагороди волинських Героїв
Сьогодні, 15:47
 0
На Харківщині обірвалося життя Героя Романа Макаревича з Волині
Сьогодні, 15:24
 0
Поліція за декілька годин знайшла зниклу волинянку з малими дітьми
Сьогодні, 14:54
 0
На Волині прощатимуться з Героєм Юрієм Ковальчуком
Сьогодні, 14:10
 0
Медіа
відео
1/8