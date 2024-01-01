Родини отримали посмертні нагороди волинських Героїв

Орденами «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагородили двох Героїв з Підгайцівської громадитаПро це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.Указом президента державну нагороду - орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено уродженця села Романів Підгайцівської громади Віталія Степановича Кулакова. Захисник у віці 42 роки загинув під час виконання бойового завдання 28 травня 2023 року поблизу Бахмута на Донецькому напрямку. Під час пленарного засідання сесії Підгайцівської сільської ради 5 квітня 2024 року почесну нагороду представник Луцького РТЦК та СП підполковниквручив доньці Героята дружиніОрден ІІІ ступеня «За мужність», яким посмертно нагородив президент Україникомандира зенітно-ракетного взводу десантно-штурмового батальйону, солдата Дмитра Миколайовича Марчука з села Струмівка, отримала його матиДмитро Марчук героїчно загинув у День Незалежності Батьківщини 24 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області.«Висловлюємо шану й вдячність Героям, які борються за нашу Батьківщину», - йдеться у повідомленні.