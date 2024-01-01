Родини отримали посмертні нагороди волинських Героїв
Сьогодні, 15:47
Орденами «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагородили двох Героїв з Підгайцівської громади Віталія Кулакова та Дмитра Марчука.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.
Указом президента державну нагороду - орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено уродженця села Романів Підгайцівської громади Віталія Степановича Кулакова. Захисник у віці 42 роки загинув під час виконання бойового завдання 28 травня 2023 року поблизу Бахмута на Донецькому напрямку. Під час пленарного засідання сесії Підгайцівської сільської ради 5 квітня 2024 року почесну нагороду представник Луцького РТЦК та СП підполковник Юрій Хомʼяк вручив доньці Героя Владиславі та дружині Світлані Кулаковій.
Орден ІІІ ступеня «За мужність», яким посмертно нагородив президент України Володимир Зеленський командира зенітно-ракетного взводу десантно-штурмового батальйону, солдата Дмитра Миколайовича Марчука з села Струмівка, отримала його мати Наталія Василівна.
Дмитро Марчук героїчно загинув у День Незалежності Батьківщини 24 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області.
«Висловлюємо шану й вдячність Героям, які борються за нашу Батьківщину», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.
Указом президента державну нагороду - орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено уродженця села Романів Підгайцівської громади Віталія Степановича Кулакова. Захисник у віці 42 роки загинув під час виконання бойового завдання 28 травня 2023 року поблизу Бахмута на Донецькому напрямку. Під час пленарного засідання сесії Підгайцівської сільської ради 5 квітня 2024 року почесну нагороду представник Луцького РТЦК та СП підполковник Юрій Хомʼяк вручив доньці Героя Владиславі та дружині Світлані Кулаковій.
Орден ІІІ ступеня «За мужність», яким посмертно нагородив президент України Володимир Зеленський командира зенітно-ракетного взводу десантно-штурмового батальйону, солдата Дмитра Миколайовича Марчука з села Струмівка, отримала його мати Наталія Василівна.
Дмитро Марчук героїчно загинув у День Незалежності Батьківщини 24 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області.
«Висловлюємо шану й вдячність Героям, які борються за нашу Батьківщину», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Родини отримали посмертні нагороди волинських Героїв
Сьогодні, 15:47
На Харківщині обірвалося життя Героя Романа Макаревича з Волині
Сьогодні, 15:24
На Волині прощатимуться з Героєм Юрієм Ковальчуком
Сьогодні, 14:10