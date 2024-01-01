Поліція за декілька годин знайшла зниклу волинянку з малими дітьми

Поліція за декілька годин знайшла зниклу волинянку з малими дітьми
Працівники поліції на Волині розшукали безвісти зниклу 41-річну жінку та двоє її малолітніх дітей.

Декілька годин знадобилось поліцейським аби оперативно встановити місцезнаходження жінки, інформує Камінь-Каширський райвідділ поліції у фейсбуці.

Вчора, 5 квітня, до чергової частини Камінь-Каширського районного відділу поліції звернувся житель району та повідомив про зникнення дружини та дітей.

Працівники поліції одразу виїхати на місце пригоди та розпочали пошукові заходи. Орієнтування з описом та фотокарткою дівчини було надіслане усім нарядам та відділенням поліції. Правоохоронці перевіряли всі можливі місця, де зникла могла перебувати.

Завдяки спільним зусиллям правоохоронців, вже через декілька годин жінку з дітьми було розшукано. Під час пошукових заходів поліцейські встановили, що зникла, поїхала за межі області.

Жодних протиправних дій відносно жінки та дітей вчинено не було.
Поліція за декілька годин знайшла зниклу волинянку з малими дітьми


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Теги: поліція, Волинь
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