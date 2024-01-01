Поліція за декілька годин знайшла зниклу волинянку з малими дітьми

Працівники поліції на Волині41-річну жінку та двоє її малолітніх дітей.Декілька годин знадобилось поліцейським аби оперативно встановити місцезнаходження жінки, інформує Камінь-Каширський райвідділ поліції у фейсбуці.Вчора, 5 квітня, до чергової частини Камінь-Каширського районного відділу поліції звернувся житель району та повідомив про зникнення дружини та дітей.Працівники поліції одразу виїхати на місце пригоди та розпочали пошукові заходи. Орієнтування з описом та фотокарткою дівчини було надіслане усім нарядам та відділенням поліції. Правоохоронці перевіряли всі можливі місця, де зникла могла перебувати.Завдяки спільним зусиллям правоохоронців, вже через декілька годин жінку з дітьми було розшукано. Під час пошукових заходів поліцейські встановили, що зникла, поїхала за межі області.Жодних протиправних дій відносно жінки та дітей вчинено не було.