Поліція за декілька годин знайшла зниклу волинянку з малими дітьми
Сьогодні, 14:54
Працівники поліції на Волині розшукали безвісти зниклу 41-річну жінку та двоє її малолітніх дітей.
Декілька годин знадобилось поліцейським аби оперативно встановити місцезнаходження жінки, інформує Камінь-Каширський райвідділ поліції у фейсбуці.
Вчора, 5 квітня, до чергової частини Камінь-Каширського районного відділу поліції звернувся житель району та повідомив про зникнення дружини та дітей.
Працівники поліції одразу виїхати на місце пригоди та розпочали пошукові заходи. Орієнтування з описом та фотокарткою дівчини було надіслане усім нарядам та відділенням поліції. Правоохоронці перевіряли всі можливі місця, де зникла могла перебувати.
Завдяки спільним зусиллям правоохоронців, вже через декілька годин жінку з дітьми було розшукано. Під час пошукових заходів поліцейські встановили, що зникла, поїхала за межі області.
Жодних протиправних дій відносно жінки та дітей вчинено не було.
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Декілька годин знадобилось поліцейським аби оперативно встановити місцезнаходження жінки, інформує Камінь-Каширський райвідділ поліції у фейсбуці.
Вчора, 5 квітня, до чергової частини Камінь-Каширського районного відділу поліції звернувся житель району та повідомив про зникнення дружини та дітей.
Працівники поліції одразу виїхати на місце пригоди та розпочали пошукові заходи. Орієнтування з описом та фотокарткою дівчини було надіслане усім нарядам та відділенням поліції. Правоохоронці перевіряли всі можливі місця, де зникла могла перебувати.
Завдяки спільним зусиллям правоохоронців, вже через декілька годин жінку з дітьми було розшукано. Під час пошукових заходів поліцейські встановили, що зникла, поїхала за межі області.
Жодних протиправних дій відносно жінки та дітей вчинено не було.
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