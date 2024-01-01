На Волині прощатимуться з Героєм Юрієм Ковальчуком

У Маневицькій громаді на Волині у понеділок, 8 квітня, краяни проведуть в останню путь військовослужбовця, якийПро це у фейсбуці повідомив Маневицький селищний головаО 09:00 кортеж з тілом Героя вирушить від Маневицької ЦРЛ. Шлях кортежу проляже по вулиці Незалежності до автостанції, далі – по Луцькій до лісництва.«Закликаю всіх працівників державних, приватних установ припинити роботу і разом з їх відвідувачами віддати шану Захиснику», - зазначий олександр Гаврилюк.Кортеж буде рухатися до рідного села Колодії. Очільники старостинських Оконського,Куклинського,Будківського, Лісівського, Костюхнівського округів спільно із жителями населених пунктів проведуть в останню дорогу солдата.Чин поховання відбудеться в понеділок в селі Колодії.