На Волині прощатимуться з Героєм Юрієм Ковальчуком

На Волині прощатимуться з Героєм Юрієм Ковальчуком
У Маневицькій громаді на Волині у понеділок, 8 квітня, краяни проведуть в останню путь військовослужбовця Юрія Ковальчука, який віддав життя за Україну.

Про це у фейсбуці повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

О 09:00 кортеж з тілом Героя вирушить від Маневицької ЦРЛ. Шлях кортежу проляже по вулиці Незалежності до автостанції, далі – по Луцькій до лісництва.

«Закликаю всіх працівників державних, приватних установ припинити роботу і разом з їх відвідувачами віддати шану Захиснику», - зазначий олександр Гаврилюк.

Кортеж буде рухатися до рідного села Колодії. Очільники старостинських Оконського,Куклинського,Будківського, Лісівського, Костюхнівського округів спільно із жителями населених пунктів проведуть в останню дорогу солдата.

Чин поховання відбудеться в понеділок в селі Колодії.
На Волині прощатимуться з Героєм Юрієм Ковальчуком

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Теги: загиблі, війна
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