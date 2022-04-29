Під час відпустки пішов з життя воїн з Волині Юрій Ковальчук

Під час відпустки пішов з життя воїн з Волині Юрій Ковальчук
Знову війна своїм чорним крилом накрила Волинь. Відійшов у вічність військовослужбовець з Маневиччини.

Про це повідомив голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк.

Після лікування, перебуваючи у відпустці на реабілітації, пішов із життя сорокап'ятирічний захисник Ковальчук Юрій Степанович, житель села Колодії.

Двоє діток осиротіли - донечка Анна та синок Вадим.

"Татко так старався для них збудувати світлий, затишний дім. Не завершив - клятий ворог прийшов на рідну землю. Юрій Степанович став на захист Вітчизни. Висловлюю щирі співчуття дружині Тамарі Василівні, мамі Прасков'ї Степанівні, дітям, рідним, друзям, односельчанам. Всією громадою схилімо голови у глибокій пошані та щирій молитві перед світлою пам’яттю Героя", - йдеться у дописі очільника громади.

Колектив Інформаційного агентства висловлює щирі співчуття рідним та близьким спочилого воїна.

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Теги: війна, смерть, Волинь, Маневиччина
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