Під час відпустки пішов з життя воїн з Волині Юрій Ковальчук
Сьогодні, 22:42
Знову війна своїм чорним крилом накрила Волинь. Відійшов у вічність військовослужбовець з Маневиччини.
Про це повідомив голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк.
Після лікування, перебуваючи у відпустці на реабілітації, пішов із життя сорокап'ятирічний захисник Ковальчук Юрій Степанович, житель села Колодії.
Двоє діток осиротіли - донечка Анна та синок Вадим.
"Татко так старався для них збудувати світлий, затишний дім. Не завершив - клятий ворог прийшов на рідну землю. Юрій Степанович став на захист Вітчизни. Висловлюю щирі співчуття дружині Тамарі Василівні, мамі Прасков'ї Степанівні, дітям, рідним, друзям, односельчанам. Всією громадою схилімо голови у глибокій пошані та щирій молитві перед світлою пам’яттю Героя", - йдеться у дописі очільника громади.
Колектив Інформаційного агентства висловлює щирі співчуття рідним та близьким спочилого воїна.
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Про це повідомив голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк.
Після лікування, перебуваючи у відпустці на реабілітації, пішов із життя сорокап'ятирічний захисник Ковальчук Юрій Степанович, житель села Колодії.
Двоє діток осиротіли - донечка Анна та синок Вадим.
"Татко так старався для них збудувати світлий, затишний дім. Не завершив - клятий ворог прийшов на рідну землю. Юрій Степанович став на захист Вітчизни. Висловлюю щирі співчуття дружині Тамарі Василівні, мамі Прасков'ї Степанівні, дітям, рідним, друзям, односельчанам. Всією громадою схилімо голови у глибокій пошані та щирій молитві перед світлою пам’яттю Героя", - йдеться у дописі очільника громади.
Колектив Інформаційного агентства висловлює щирі співчуття рідним та близьким спочилого воїна.
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