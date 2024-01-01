6 квітня на Волині: гортаючи календар

6 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкують день народження бізнесмен Олег Колесник (на фото), хореограф Олександр Кашевський та колишній депутат Волинської обласної ради Володимир Навроцький.

Вітаємо їх та бажаємо здоров’я, достатку й добра на щодень.

Іменинники 6 квітня – Артем, Захар.

Зичимо усім, хто носить ці імена, аби ангел-покровитель допомагав у всіх починаннях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
6 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський відзначив прикордонників волинського загону. ВІДЕО
05 квітень, 23:17
Під час відпустки пішов з життя воїн з Волині Юрій Ковальчук
05 квітень, 22:42
Овочі на ринках Луцька перевірили на вміст нітратів. ВІДЕО
05 квітень, 21:57
На Рівненщині на міні підірвався трактор, поранені троє людей
05 квітень, 21:16
Схожі новини
4 квітня на Волині: гортаючи календар 4 квітня на Волині: гортаючи календар
04 квітень, 00:00
27 березня на Волині: гортаючи календар 27 березня на Волині: гортаючи календар
27 березень, 00:00
23 березня на Волині: гортаючи календар 23 березня на Волині: гортаючи календар
23 березень, 00:00
21 березня на Волині: гортаючи календар 21 березня на Волині: гортаючи календар
21 березень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
6 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Зеленський відзначив прикордонників волинського загону. ВІДЕО
05 квітень, 23:17
 0
Під час відпустки пішов з життя воїн з Волині Юрій Ковальчук
05 квітень, 22:42
 0
Овочі на ринках Луцька перевірили на вміст нітратів. ВІДЕО
05 квітень, 21:57
 0
На Рівненщині на міні підірвався трактор, поранені троє людей
05 квітень, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8