Суперкомп'ютер назвав шанси збірної України на Євро-2024





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Машина опрацювала 1000 різних варіантів розвитку подій на чемпіонаті у Німеччині та склала список фаворитів. У жодному з випадків симуляції не перемагала збірна України. Її навіть не було у півфіналі.



У команди Сергія Реброва 12-й результат за ймовірністю виходу в плей-офф. На те, що ми побачимо "синьо-жовтих" у 1/8 фіналу, комп'ютер дає 65,7%. Вихід українців до чвертьфіналу оцінюється у 8,7%. А потрапляння до півфіналу зустрічалося в 0,7% випадків.



Відзначимо, що слідом за італійцями та французами найбільші шанси виграти Євро-2024 мають збірні Німеччини (13,5%), Португалії (10,2%) та Іспанії (8,7%). Імовірність перемоги решти команд не перевищує 2,2%.



Нагадаємо, що збірна України на груповому етапі континентальної першості зіграє з Бельгієць, Румунією та Словаччиною. Вже відомий календар матчів "синьо-жовтих" на першості. Крім того, підраховано, скільки вже заробила команда за участь у чемпіонаті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суперкомп'ютер OCB Scores спрогнозував результати Євро-2024 та назвав шанси збірної України на турнірі.Про це повідомляє Obozrevatel. Машина опрацювала 1000 різних варіантів розвитку подій на чемпіонаті у Німеччині та склала список фаворитів. У жодному з випадків симуляції не перемагала збірна України. Її навіть не було у півфіналі.У команди12-й результат за ймовірністю виходу в плей-офф. На те, що ми побачимо "синьо-жовтих" у 1/8 фіналу, комп'ютер дає 65,7%. Вихід українців до чвертьфіналу оцінюється у 8,7%. А потрапляння до півфіналу зустрічалося в 0,7% випадків.Відзначимо, що слідом за італійцями та французами найбільші шанси виграти Євро-2024 мають збірні Німеччини (13,5%), Португалії (10,2%) та Іспанії (8,7%). Імовірність перемоги решти команд не перевищує 2,2%.Нагадаємо, що збірна України на груповому етапі континентальної першості зіграє з Бельгієць, Румунією та Словаччиною. Вже відомий календар матчів "синьо-жовтих" на першості. Крім того, підраховано, скільки вже заробила команда за участь у чемпіонаті.

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