Волинський музей отримав шматок вугілля з Донеччини з відбитком вимерлої рослини





Про це в коментарі Валерій Потапчук.



З його слів, цей експонат у Луцьк передав чоловік переселенки із Донеччини Оксани Гулевич, який наразі працює на шахті в місті Добропіллі. Кам'яну породу гірник знайшов на глибині 600 метрів під землею.



"Оксана Гулевич із дитиною переїхала звідти, а чоловік ще досі працює на шахті поблизу Краматорська. Там теж їх бомблять, але шахта працює. Він знаходить в шахті такі речі. Ми чисто випадково з нею зустрілися. Вона сказала, що дуже рада, що цим ще хтось цікавиться, крім її чоловіка", — сказав Валерій Потапчук.



Зі слів заступника директора центру, експонат гірник переслав поштою. Валерій Потапчук додав, що такої вугільної породи з відбитком рослини в Луцьку, зокрема у Волинському краєзнавчому музеї, немає, натомість кам'яновугільні породи з чотирма відбитками рослин є в музеї у Нововолинську.



"У Луцьку є лише відбиток рослини на сланці, і це в краєзнавчому музеї, а такого експоната, як у нас, немає. Якщо чоловіку Оксани вдасться ще переслати зразки, то ми з музеєм поділимося", — додав Валерій Потапчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Палеонтологічна колекція Волинського обласного еколого-натуралістичного центру поповнилася новим експонатом. Це кам'яновугільна порода, на якій залишився відбиток вимерлої рослини — насінні папороті, що була поширена в Україні орієнтовно 300 млн років тому.Про це в коментарі Суспільному розповів заступник директора з навчально-виховної роботиЗ його слів, цей експонат у Луцьк передав чоловік переселенки із Донеччини, який наразі працює на шахті в місті Добропіллі. Кам'яну породу гірник знайшов на глибині 600 метрів під землею."Оксана Гулевич із дитиною переїхала звідти, а чоловік ще досі працює на шахті поблизу Краматорська. Там теж їх бомблять, але шахта працює. Він знаходить в шахті такі речі. Ми чисто випадково з нею зустрілися. Вона сказала, що дуже рада, що цим ще хтось цікавиться, крім її чоловіка", — сказав Валерій Потапчук.Зі слів заступника директора центру, експонат гірник переслав поштою. Валерій Потапчук додав, що такої вугільної породи з відбитком рослини в Луцьку, зокрема у Волинському краєзнавчому музеї, немає, натомість кам'яновугільні породи з чотирма відбитками рослин є в музеї у Нововолинську."У Луцьку є лише відбиток рослини на сланці, і це в краєзнавчому музеї, а такого експоната, як у нас, немає. Якщо чоловіку Оксани вдасться ще переслати зразки, то ми з музеєм поділимося", — додав Валерій Потапчук.

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