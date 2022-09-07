Волинський музей отримав шматок вугілля з Донеччини з відбитком вимерлої рослини

Волинський музей отримав шматок вугілля з Донеччини з відбитком вимерлої рослини
Палеонтологічна колекція Волинського обласного еколого-натуралістичного центру поповнилася новим експонатом. Це кам'яновугільна порода, на якій залишився відбиток вимерлої рослини — насінні папороті, що була поширена в Україні орієнтовно 300 млн років тому.

Про це в коментарі Суспільному розповів заступник директора з навчально-виховної роботи Валерій Потапчук.

З його слів, цей експонат у Луцьк передав чоловік переселенки із Донеччини Оксани Гулевич, який наразі працює на шахті в місті Добропіллі. Кам'яну породу гірник знайшов на глибині 600 метрів під землею.

"Оксана Гулевич із дитиною переїхала звідти, а чоловік ще досі працює на шахті поблизу Краматорська. Там теж їх бомблять, але шахта працює. Він знаходить в шахті такі речі. Ми чисто випадково з нею зустрілися. Вона сказала, що дуже рада, що цим ще хтось цікавиться, крім її чоловіка", — сказав Валерій Потапчук.
Волинський музей отримав шматок вугілля з Донеччини з відбитком вимерлої рослини

Зі слів заступника директора центру, експонат гірник переслав поштою. Валерій Потапчук додав, що такої вугільної породи з відбитком рослини в Луцьку, зокрема у Волинському краєзнавчому музеї, немає, натомість кам'яновугільні породи з чотирма відбитками рослин є в музеї у Нововолинську.

"У Луцьку є лише відбиток рослини на сланці, і це в краєзнавчому музеї, а такого експоната, як у нас, немає. Якщо чоловіку Оксани вдасться ще переслати зразки, то ми з музеєм поділимося", — додав Валерій Потапчук.


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Теги: Волинь, війна, музей, експонат, вугілля
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