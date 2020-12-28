На Волині півтора місяця шукають 17-річну Аліну Божко. ВІДЕО

Аліни Божко. Як повідомляє начальник Камінь-Каширського відділення поліції шукають дівчину щоденно.



Про це повідомляє телеканал



«Кожен день тривають пошуки. Плюс щоденно ми проводимо слідчі дії для встановлення обставин даної події. До пошуків щоденно долучаються 30 чоловік», – зазначив начальник Камінь-Каширського відділення поліції В'ячеслав Мартинюк.







Нагадаємо: повідомлення про зникнення неповнолітньої Аліни Божко надійшло до поліції 17 лютого, близько 14 години, за допомогою у пошуках звернулися її друзі.



Разом із ними дівчина відпочивала поблизу села Угриничі. Аліна відпочивала у компанії брата та його друзів, відійшла до туалету і вже за кілька хвилин наче розчинилася у повітрі.



Правоохоронці та небайдужі прочісують лісовий масив, болотисту місцевість, зарослу чагарниками, водолази-рятувальники обстежили акваторію річки Стохід. У лісі сусіднього села знайшли пальто зниклої 17-річної волинянки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині уже понад півтора місяця тривають пошуки 17-річної жительки Камінь-КаширщиниЯк повідомляє начальник Камінь-Каширського відділення поліції шукають дівчину щоденно.Про це повідомляє телеканал «Конкурент TV» «Кожен день тривають пошуки. Плюс щоденно ми проводимо слідчі дії для встановлення обставин даної події. До пошуків щоденно долучаються 30 чоловік», – зазначив начальник Камінь-Каширського відділення поліціїНагадаємо:Разом із ними дівчина відпочивала поблизу села Угриничі. Аліна відпочивала у компанії брата та його друзів, відійшла до туалету і вже за кілька хвилин наче розчинилася у повітрі.Правоохоронці та небайдужі прочісують лісовий масив, болотисту місцевість, зарослу чагарниками, водолази-рятувальники обстежили акваторію річки Стохід. У лісі сусіднього села

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