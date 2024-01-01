Волинський прикордонник обладнав на передовій автомайстерню. ВІДЕО

Прикордонник Олександр, якого у підрозділі називають «Дід» служить у ремонтно-евакуаційній групі прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону.Поряд з виконанням основних завдань у підрозділі, доставлення з поля бою та відновлення пошкодженої техніки, Олександр працює на мобільному шиномонтажному комплексі, - повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.Зі слів Олександра, у прифронтових населених пунктах шиномонтажних майстерень залишилось дуже мало, тому роботи вистачає. Особливо зараз, у період заміни сезонної гуми. Крім того, дошкуляють й осколки від ворожих снарядів, якими вкриті дороги району виконання завдань.У «Діда» мобільна шиномонтажна майстерня облаштована усім необхідним для заміни те ремонту коліс. «Якщо не через день, то через два приїжджають хлопці й одразу працюємо, – каже прикордонник й додає, - клеїмо гуму, якщо є така можливість, заміняємо гуму, для цього у нас створено запас коліс від волонтерів».Олександр, який вже служить другий рік, каже, що громадянам треба активніше долучатись до українського війська, а для охочих й не бойова робота знайдеться також.«Якщо є бажання, то робота знайдеться, можна працювати за своєю спеціальність, або навчитись чогось нового, опанувати новий фах. Загалом напрямків багато, де можна себе проявити», – резюмував Олександр.