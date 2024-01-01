Волинський прикордонник обладнав на передовій автомайстерню. ВІДЕО

Волинський прикордонник обладнав на передовій автомайстерню. ВІДЕО
Прикордонник Олександр, якого у підрозділі називають «Дід» служить у ремонтно-евакуаційній групі прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону.

Поряд з виконанням основних завдань у підрозділі, доставлення з поля бою та відновлення пошкодженої техніки, Олександр працює на мобільному шиномонтажному комплексі, - повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Зі слів Олександра, у прифронтових населених пунктах шиномонтажних майстерень залишилось дуже мало, тому роботи вистачає. Особливо зараз, у період заміни сезонної гуми. Крім того, дошкуляють й осколки від ворожих снарядів, якими вкриті дороги району виконання завдань.

У «Діда» мобільна шиномонтажна майстерня облаштована усім необхідним для заміни те ремонту коліс. «Якщо не через день, то через два приїжджають хлопці й одразу працюємо, – каже прикордонник й додає, - клеїмо гуму, якщо є така можливість, заміняємо гуму, для цього у нас створено запас коліс від волонтерів».

Олександр, який вже служить другий рік, каже, що громадянам треба активніше долучатись до українського війська, а для охочих й не бойова робота знайдеться також.

«Якщо є бажання, то робота знайдеться, можна працювати за своєю спеціальність, або навчитись чогось нового, опанувати новий фах. Загалом напрямків багато, де можна себе проявити», – резюмував Олександр.


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Теги: війна, Волинський прикордонний загін, Волинь, шиномонтаж
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