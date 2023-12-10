Курс валют у Луцьку на 6 квітня

Курс валют у Луцьку на 6 квітня
6 квітня готівковий курс долара становить 39.03, продають його за 39.50.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 42.66, а продають за 43.00.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.82, а продають за 9.92.

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Теги: курс валют, Луцьк, Волинь
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