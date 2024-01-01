Росіяни вдарили дронами по Харкову: 2 загиблих, 8 поранених

Росіяни вдарили дронами по Харкову: 2 загиблих, 8 поранених
Російські загарбники вночі сьогодні, 6 квітня, вдарили по Харкову безпілотниками, є загиблі та поранені.

Про це у телеграмі повідомляє МВС.

Внаслідок влучання російського БПЛА Shahed в Шевченківському районі Харкова загинуло двоє чоловіків. Поранено вісім громадян.
Росіяни вдарили дронами по Харкову: 2 загиблих, 8 поранених
Росіяни вдарили дронами по Харкову: 2 загиблих, 8 поранених

За даними ДСНС, вночі внаслідок ворожого удару неподалік житлової забудови Шевченківського району міста Харкова сталися пошкодження багатоповерхівок, адміністративних, торговельних та навчальних закладів, АЗС, автомийки, гаражів та приватних легкових автомобілів, а також пожежно-рятувальної частини.
Росіяни вдарили дронами по Харкову: 2 загиблих, 8 поранених
Росіяни вдарили дронами по Харкову: 2 загиблих, 8 поранених

Сталося декілька осередків займання. Силами підрозділів ДСНС пожежі було оперативно ліквідовано.
Росіяни вдарили дронами по Харкову: 2 загиблих, 8 поранених
Росіяни вдарили дронами по Харкову: 2 загиблих, 8 поранених

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Теги: обстріл, війна
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