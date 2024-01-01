Росіяни вдарили дронами по Харкову: 2 загиблих, 8 поранених

вдарили по Харкову безпілотниками, є загиблі та поранені.



Про це у телеграмі повідомляє МВС.



Внаслідок влучання російського БПЛА Shahed в Шевченківському районі Харкова загинуло двоє чоловіків. Поранено вісім громадян.



За даними ДСНС, вночі внаслідок ворожого удару неподалік житлової забудови Шевченківського району міста Харкова сталися пошкодження багатоповерхівок, адміністративних, торговельних та навчальних закладів, АЗС, автомийки, гаражів та приватних легкових автомобілів, а також пожежно-рятувальної частини.



Сталося декілька осередків займання. Силами підрозділів ДСНС пожежі було оперативно ліквідовано.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські загарбники вночі сьогодні, 6 квітня,, є загиблі та поранені.Про це у телеграмі повідомляє МВС.Внаслідок влучання російського БПЛА Shahed в Шевченківському районі Харкова загинуло двоє чоловіків. Поранено вісім громадян.За даними ДСНС, вночі внаслідок ворожого удару неподалік житлової забудови Шевченківського району міста Харкова сталися пошкодження багатоповерхівок, адміністративних, торговельних та навчальних закладів, АЗС, автомийки, гаражів та приватних легкових автомобілів, а також пожежно-рятувальної частини.Сталося декілька осередків займання. Силами підрозділів ДСНС пожежі було оперативно ліквідовано.

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