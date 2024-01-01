Кількість загиблих у Харкові стрімко зросла

Кількість загиблих у Харкові стрімко зросла
Внаслідок нічної ракетної атаки ворога по Харкову вже відомо про 6 загиблих та 11 поранених.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 квітня 2024 року близько 00:20 збройні сили рф завдали ракетні удари по житловому масиву Шевченківського району Харкова.
Кількість загиблих у Харкові стрімко зросла

Загинуло 6 людей. Ще 11 мирних мешканців отримали поранення.
Кількість загиблих у Харкові стрімко зросла

Пошкоджено багатоповерхівки, адміністративні будівлі, гуртожитки, дитячий садок, магазини, кафе та автомобілі.
Кількість загиблих у Харкові стрімко зросла

За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.
Кількість загиблих у Харкові стрімко зросла

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил російської федерації.
Кількість загиблих у Харкові стрімко зросла
Кількість загиблих у Харкові стрімко зросла

Нагадаємо, спочатку поліція повідомила про двох загиблих.
Кількість загиблих у Харкові стрімко зросла
Кількість загиблих у Харкові стрімко зросла
Кількість загиблих у Харкові стрімко зросла

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