На Волині легковик збив жінку на тротуарі і врізався у паркан

На Волині легковик збив жінку на тротуарі і врізався у паркан
У Нововолинську легковик на тротуарі збив пішохідку. Автопригода трапилася учора, 5 квітня, на вулиці Митрополита Шептицького.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

39-річна жителька Нововолинська, керуючи автомобілем Volkswagen, допустила наїзд на пішохідку, 56-річну місцеву жительку. Постраждала рухалась по тротуарі, водійка здійснювала в’їзд на територію навчального закладу.
На Волині легковик збив жінку на тротуарі і врізався у паркан

Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології. Водійка твереза.
На Волині легковик збив жінку на тротуарі і врізався у паркан

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
На Волині легковик збив жінку на тротуарі і врізався у паркан

Досудове розслідування триває.

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Теги: ДТП, Волинь
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