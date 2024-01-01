На Волині легковик збив жінку на тротуарі і врізався у паркан

легковик на тротуарі збив пішохідку. Автопригода трапилася учора, 5 квітня, на вулиці Митрополита Шептицького.



Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



39-річна жителька Нововолинська, керуючи автомобілем Volkswagen, допустила наїзд на пішохідку, 56-річну місцеву жительку. Постраждала рухалась по тротуарі, водійка здійснювала в’їзд на територію навчального закладу.



Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології. Водійка твереза.



Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську. Автопригода трапилася учора, 5 квітня, на вулиці Митрополита Шептицького.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.39-річна жителька Нововолинська, керуючи автомобілем Volkswagen, допустила наїзд на пішохідку, 56-річну місцеву жительку. Постраждала рухалась по тротуарі, водійка здійснювала в’їзд на територію навчального закладу.Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології. Водійка твереза.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.

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