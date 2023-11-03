Громада на Волині наводить лад у храмі, парафія якого перейшла до ПЦУ

перейшла з Московського патріархату до Православної церкви України.



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Місцева жителька Світлана Гайда розповіла, коли в церкві зрізали замки та людям вдалося потрапити в середину, то виявили, що частини ікон і церковного начиння не стало.



"Прибираємо біля церкви, готуємось до Пасхи. От стрижемо самшит. Хочемо навести порядок, бо бачите та церква занедбана за ці роки, нею ніхто не займався. Треба трохи наладити все", — сказала волинянка.



Збори про перехід до Православної церкви України провели в січні 2024-го, розповіла жителька села Поліське Тамара Мазурик. Після цього перереєстрували релігійну громаду. "По Поліському 175 людей, які проголосували "за" і по Брунетівці 125. Це 95 % людей, які "за", — зазначила волинянка.



Храм Святих Кирила і Мефодія розташований у селі Поліське, його відвідують і жителі сусіднього села Брунетівка. Місцевий житель Петро Максимець був серед тих, хто в 1991 році почав будувати цю церкву. З його слів, колишній настоятель храму з УПЦ МП не хотів пускати у церкву.



"До нього дзвонили, щоб відкрив храм, але сказав, що я помилився номером і далі трубку не брав. Ну ми взяли болгарку та зрізали замки... 30 років щось надбали, а забрав багато", — сказав чоловік.



Жителька села Брунетівка Любов Пірожик розповіла: радіє, що церква тепер має свого настоятеля.



"Це почерк "руського міра": прийти, знищити та піти. Навіть коробку розпайочну і ту зняли! Думаю: занесу тисячу, а та тисяча прилетить і чийогось сина вб'є. Я перестала ходити до церкви, а тепер, дякувати Богу, маємо свого отця", — сказала волинянка.



Новий настоятель храму отець Олександр (Добровольський) зазначив, що з приводу зникнення церковного майна в поліцію не зверталися. З його слів, храм необхідно пофарбувати, зробити додаткове освітлення і докупити церковне начиння.



"Практично ті , що були ікони — усі зняті. Видно — тінь на стіні, що була там ікона, а її немає зараз, і з іншої сторони. Будемо з часом усе відновлювати", — сказав отець Олександр.



Односельчани-військовослужбовці зраділи переходу в Православну церкву України, розповіла місцева жителька Ніна Тищук. Жінка розповіла, що зателефонувала племіннику Андрію, котрий нині на службі, та повідомила про перехід до ПЦУ.



"Ми перейшли в українську церкву. Він каже, що правильно робимо, щоб "рускім духом" нигде і не пахнуло", — додала волинянка.



Настоятель храму Олександр Добровольський зазначив: раніше церковний хор співав російською, нині ж разом будуть служити та співати українською.



"Людям було дивно, що можна було почути службу нормальною мовою.", — сказав отець Олександр.



Окрім церкви в селі Поліське, отець Олександр править ще в одній церкві Старовижівської громади, що в селі Мизове.



"Це наша українська церква і прапор нашої України майорить. Плануємо і біля тої церкви поставити, щоб була ідентифікація, що ми український народ, визнаємо свою Україну та молимося на нашій українській мові", — додав священник.



Загалом на Волині від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 77 релігійних організацій перейшли з УПЦ МП до ПЦУ, розповів завідувач сектору з питань релігії та національностей Волинської облдержадміністрації Василь Гайдук. Він додав, що цього року таких парафій було дев'ять.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У містечку Стара Вижівка на Волині люди наводять лад у храмі Святих Кирила і Мефодія, парафія якогоПро це інформує Суспільне Місцева жителькарозповіла, коли в церкві зрізали замки та людям вдалося потрапити в середину, то виявили, що частини ікон і церковного начиння не стало."Прибираємо біля церкви, готуємось до Пасхи. От стрижемо самшит. Хочемо навести порядок, бо бачите та церква занедбана за ці роки, нею ніхто не займався. Треба трохи наладити все", — сказала волинянка.Збори про перехід до Православної церкви України провели в січні 2024-го, розповіла жителька села Поліське. Після цього перереєстрували релігійну громаду. "По Поліському 175 людей, які проголосували "за" і по Брунетівці 125. Це 95 % людей, які "за", — зазначила волинянка.Храм Святих Кирила і Мефодія розташований у селі Поліське, його відвідують і жителі сусіднього села Брунетівка. Місцевий жительбув серед тих, хто в 1991 році почав будувати цю церкву. З його слів, колишній настоятель храму з УПЦ МП не хотів пускати у церкву."До нього дзвонили, щоб відкрив храм, але сказав, що я помилився номером і далі трубку не брав. Ну ми взяли болгарку та зрізали замки... 30 років щось надбали, а забрав багато", — сказав чоловік.Жителька села Брунетівкарозповіла: радіє, що церква тепер має свого настоятеля."Це почерк "руського міра": прийти, знищити та піти. Навіть коробку розпайочну і ту зняли! Думаю: занесу тисячу, а та тисяча прилетить і чийогось сина вб'є. Я перестала ходити до церкви, а тепер, дякувати Богу, маємо свого отця", — сказала волинянка.Новий настоятель храму отецьзазначив, що з приводу зникнення церковного майна в поліцію не зверталися. З його слів, храм необхідно пофарбувати, зробити додаткове освітлення і докупити церковне начиння."Практично ті , що були ікони — усі зняті. Видно — тінь на стіні, що була там ікона, а її немає зараз, і з іншої сторони. Будемо з часом усе відновлювати", — сказав отець Олександр.Односельчани-військовослужбовці зраділи переходу в Православну церкву України, розповіла місцева жителька. Жінка розповіла, що зателефонувала племіннику, котрий нині на службі, та повідомила про перехід до ПЦУ."Ми перейшли в українську церкву. Він каже, що правильно робимо, щоб "рускім духом" нигде і не пахнуло", — додала волинянка.Настоятель храму Олександр Добровольський зазначив: раніше церковний хор співав російською, нині ж разом будуть служити та співати українською."Людям було дивно, що можна було почути службу нормальною мовою.", — сказав отець Олександр.Окрім церкви в селі Поліське, отець Олександр править ще в одній церкві Старовижівської громади, що в селі Мизове."Це наша українська церква і прапор нашої України майорить. Плануємо і біля тої церкви поставити, щоб була ідентифікація, що ми український народ, визнаємо свою Україну та молимося на нашій українській мові", — додав священник.Загалом на Волині від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 77 релігійних організацій перейшли з УПЦ МП до ПЦУ, розповів завідувач сектору з питань релігії та національностей Волинської облдержадміністрації. Він додав, що цього року таких парафій було дев'ять.

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