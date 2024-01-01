Волинянин виборов «срібло» на чемпіонаті Європи з ММА
Сьогодні, 12:29
Волинянин Іван Поремчук знову поповнив скарбницю своїх спортивних досягнень.
Про це повідомляє Нове життя.
У складі збірної України він бере участь у чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді та дорослих.
На цих престижних змаганнях спортсмен СК «Воїн», уродженець Деревка Іван Поремчук виборов почесне «срібло».
Нагадаємо, на чемпіонаті України з грепплінгу волиняни вибороли 4 медалі.
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Про це повідомляє Нове життя.
У складі збірної України він бере участь у чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді та дорослих.
На цих престижних змаганнях спортсмен СК «Воїн», уродженець Деревка Іван Поремчук виборов почесне «срібло».
Нагадаємо, на чемпіонаті України з грепплінгу волиняни вибороли 4 медалі.
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