Волинянин виборов «срібло» на чемпіонаті Європи з ММА

Волинянин виборов «срібло» на чемпіонаті Європи з ММА
Волинянин Іван Поремчук знову поповнив скарбницю своїх спортивних досягнень.

Про це повідомляє Нове життя.

У складі збірної України він бере участь у чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді та дорослих.

На цих престижних змаганнях спортсмен СК «Воїн», уродженець Деревка Іван Поремчук виборов почесне «срібло».

Нагадаємо, на чемпіонаті України з грепплінгу волиняни вибороли 4 медалі.

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Теги: спорт, Волинь
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