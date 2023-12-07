У росії підірвали нафтопровід

У росії підірвали нафтопровід
На росії палає ще один військовий об'єкт. Патріотично налаштовані громадяни підірвали нафтопровід.

Про це у телеграмі повідомляє ГУР.

У ніч на 6 квітня 2024 року, в районі н.п. Азов (ростовська обл.) внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території «Азовського морського порту», завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.

Об'єкт використовувався державою-агресором у військових цілях, для підтримки ведення геноцидної війни проти України.


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Теги: ГУР, Україна
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