Шахраї видурили у волинянки понад 50 тисяч

Шахраї видурили у волинянки понад 50 тисяч
У містечку Маневичі на Волині до відділення поліції звернулась місцева жителька, яку ошукали невідомі зловмисники.

Про це у фейсбуці інформує Камінь-Каширський райвідділ поліції.

На мобільний телефон заявниці надійшов дзвінок. Особа по той бік слухавки представилась працівником банку та повідомила, що з її карткового рахунку невідомі особи хочуть зняти кошти. Волинянка переказала кошти на рахунок невідомої особи обсягом 53800 гривень.

За даним фактом поліцейські розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні, відповідальність за скоєння якого передбачено ч.1 ст. 190 КК України (Шахрайство).

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Теги: шахраї, Волинь
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