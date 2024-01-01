Шахраї видурили у волинянки понад 50 тисяч
Сьогодні, 13:05
У містечку Маневичі на Волині до відділення поліції звернулась місцева жителька, яку ошукали невідомі зловмисники.
Про це у фейсбуці інформує Камінь-Каширський райвідділ поліції.
На мобільний телефон заявниці надійшов дзвінок. Особа по той бік слухавки представилась працівником банку та повідомила, що з її карткового рахунку невідомі особи хочуть зняти кошти. Волинянка переказала кошти на рахунок невідомої особи обсягом 53800 гривень.
За даним фактом поліцейські розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні, відповідальність за скоєння якого передбачено ч.1 ст. 190 КК України (Шахрайство).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці інформує Камінь-Каширський райвідділ поліції.
На мобільний телефон заявниці надійшов дзвінок. Особа по той бік слухавки представилась працівником банку та повідомила, що з її карткового рахунку невідомі особи хочуть зняти кошти. Волинянка переказала кошти на рахунок невідомої особи обсягом 53800 гривень.
За даним фактом поліцейські розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні, відповідальність за скоєння якого передбачено ч.1 ст. 190 КК України (Шахрайство).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині прощатимуться з Героєм Юрієм Ковальчуком
Сьогодні, 14:10
У росії підірвали нафтопровід
Сьогодні, 13:39
Шахраї видурили у волинянки понад 50 тисяч
Сьогодні, 13:05
Волинянин виборов «срібло» на чемпіонаті Європи з ММА
Сьогодні, 12:29