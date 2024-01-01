Шахраї видурили у волинянки понад 50 тисяч

ошукали невідомі зловмисники.



Про це у фейсбуці інформує Камінь-Каширський райвідділ поліції.



На мобільний телефон заявниці надійшов дзвінок. Особа по той бік слухавки представилась працівником банку та повідомила, що з її карткового рахунку невідомі особи хочуть зняти кошти. Волинянка переказала кошти на рахунок невідомої особи обсягом 53800 гривень.



За даним фактом поліцейські розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні, відповідальність за скоєння якого передбачено ч.1 ст. 190 КК України (Шахрайство).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У містечку Маневичі на Волині до відділення поліції звернулась місцева жителька, якуПро це у фейсбуці інформує Камінь-Каширський райвідділ поліції.На мобільний телефон заявниці надійшов дзвінок. Особа по той бік слухавки представилась працівником банку та повідомила, що з її карткового рахунку невідомі особи хочуть зняти кошти. Волинянка переказала кошти на рахунок невідомої особи обсягом 53800 гривень.За даним фактом поліцейські розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні, відповідальність за скоєння якого передбачено ч.1 ст. 190 КК України (Шахрайство).

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