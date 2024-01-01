Спомин про Героя. Лучанка щодня вітається із портретом полеглого сина

Наталія Фокіна щодня вітається з портретом свого сина, який понад рік тому загинув від артилерійського обстрілу у бою поблизу Бахмута.



Досі його привіти записані для матері на телефон, не дають забути голос сина. Для бійця з позивним «Лютий» базами були чи не всі гарячі точки фронту - Лиман, Ямпіль, Бахмут, - пише



На вулиці Чорновола, 2 Герою Сергію Фокіну встановили меморіальну дошку, де він народився і виріс.



«Він так вирішив. Він нікуди не ховався, він казав, що треба, значить, ідемо захищати, мама, тебе, свою сестру, дівчина у нього була. Щоб ви жили мирно і щасливо», - плаче мама, пригадуючи слова сина.



Навіть на передовій він ніколи не втрачав почуття гумору і завжди надихав інших співом музикою, бо дуже любив грати на гітарі. На цій гітарі мріє навчитися грати рідна сестра Сергія Тетяна. Аби стати ближчою до брата, який не з нею, Тетяна записала відео із військовим одягом Сергія і його улюбленою піснею з фронту.



«Я лишила по ньому таку памʼятку в честь річниці його, записала відео, записала пісню. На тому відео присутній він, я і це для мене така спроба зблизитися і зробити те, що я не могла зробити раніше», - каже сестра Сергія.



А ще Тетяна каже, щоб подарувати частинку своєї вдячності брату, вона щоразу робить для нього квіткові композиції.



«Всі квіти я і моя сімʼя несе до нього, тепер, можливо, будуть носити до меморіальної дошки чи на кладовище, завжди роблю я. Це для мене велика честь і моя душа. Колись я мріяла, що зроблю весільний букет для його нареченої, але доводиться тепер носити квіти до нього на кладовище. Найгарніші квіти, композиції, які я стараюся для нього зробити», - плаче Тетяна.



«Хто б не йшов, повинні бачити, що це діти, які за нас пішли воювати. Треба памʼятати, це памʼять для нас всіх, хто віддає життя за нас. Це дуже важко», - каже сусідка загиблого.



Тепер син завжди зустрічатиме матір та інших на куту будинку, нагадуючи, що війна триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанкащодня вітається з портретом свого сина, який понад рік томуу бою поблизу Бахмута.Досі його привіти записані для матері на телефон, не дають забути голос сина. Для бійця з позивним «Лютий» базами були чи не всі гарячі точки фронту - Лиман, Ямпіль, Бахмут, - пише ВСН із посиланням на сюжет сюжет 12 каналу.На вулиці Чорновола, 2 Героювстановили меморіальну дошку, де він народився і виріс.«Він так вирішив. Він нікуди не ховався, він казав, що треба, значить, ідемо захищати, мама, тебе, свою сестру, дівчина у нього була. Щоб ви жили мирно і щасливо», - плаче мама, пригадуючи слова сина.Навіть на передовій він ніколи не втрачав почуття гумору і завжди надихав інших співом музикою, бо дуже любив грати на гітарі. На цій гітарі мріє навчитися грати рідна сестра Сергія. Аби стати ближчою до брата, який не з нею, Тетяна записала відео із військовим одягом Сергія і його улюбленою піснею з фронту.«Я лишила по ньому таку памʼятку в честь річниці його, записала відео, записала пісню. На тому відео присутній він, я і це для мене така спроба зблизитися і зробити те, що я не могла зробити раніше», - каже сестра Сергія.А ще Тетяна каже, щоб подарувати частинку своєї вдячності брату, вона щоразу робить для нього квіткові композиції.«Всі квіти я і моя сімʼя несе до нього, тепер, можливо, будуть носити до меморіальної дошки чи на кладовище, завжди роблю я. Це для мене велика честь і моя душа. Колись я мріяла, що зроблю весільний букет для його нареченої, але доводиться тепер носити квіти до нього на кладовище. Найгарніші квіти, композиції, які я стараюся для нього зробити», - плаче Тетяна.«Хто б не йшов, повинні бачити, що це діти, які за нас пішли воювати. Треба памʼятати, це памʼять для нас всіх, хто віддає життя за нас. Це дуже важко», - каже сусідка загиблого.Тепер син завжди зустрічатиме матір та інших на куту будинку, нагадуючи, що війна триває.

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