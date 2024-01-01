Зеленський відзначив прикордонників волинського загону. ВІДЕО

Зеленський відзначив прикордонників волинського загону. ВІДЕО
Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні відзначив прикордонників волинського загону.

Про це повідомили Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Перебуваючи на Чернігівщині Володимир Зеленський відзначив всіх українських воїнів-прикордонників, які служать у підрозділах Державної прикордонної служби України на лінії кордону, а також разом з усіма підрозділами Сил оборони та безпеки на фронті.

"Вдячний усім, хто проявив себе справді сильними людьми, справді ефективними захисниками України! Воїни Волинського загону, зокрема старші солдати Сергій Лебедь та Сергій Антонюк. Дякую, хлопці, вам та усім вашим побратимам!", – звернувся до бійців ДПСУ Володимир Зеленський.


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Теги: Волинь, прикордонники, Володимир Зеленський
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