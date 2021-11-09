Овочі на ринках Луцька перевірили на вміст нітратів. ВІДЕО





З початку року на чотирьох луцьких ринках: Центральному, Пасажі, Північному та Лучеську фахівці лабораторії дослідили орієнтовно 1600 зразків продукції на вміст нітратів, розповіла Лариса Голембовська.



Щоб не отруїтись Лариса Голембовська радить не купувати ранні овочі на стихійних ринках, де немає лабораторного контролю, а також надавати перевагу сезонній продукції.



Щодня на ринку "Пасаж" спеціалісти лабораторії відбирають зразки агропродукції для дослідження на вміст нітратів. Цього разу працівниця лабораторії лікарка Ангеліна Чорна взяла на пробу огірок, помідор, редиску і капустину.



"Береться 150 грамів для аналізу. Для вимірювання використовуємо нітратомір. Цей результат показав нітрати 824, а норма на редиску – 1200. Це допустима норма. Але ми так робимо три рази для впевненості, а тоді вираховуємо середнє число", — каже працівниця лабораторії.



Покупчиня Любов розповіла, що не відмовляє собі у ранніх овочах, купує у перевірених постачальників, тому за якість товару не переживає.



Продавець Павло Сивий розповідає: ранні овочі в нього на прилавку з’явилися кілька тижнів тому. Закордонні є протягом всього року. По кілька штук кожної продукції з нової партії щоразу віддає на лабораторні дослідження.



Зі слів Лариси Голембовської, цього року при дослідженні перевищення вмісту нітратів в овочах — жодного разу порушень не виявили. Торік їх теж не було. На думку фахівчині, це зумовлено тим, що фермери дозовано вносять добрива, бо вони не дешеві.



Чим небезпечні нітрати

За даними Держпродспоживслужби, впливають на обмін речовин та зменшують вміст вітамінів у їжі. Навіть у невеликих дозах вони можуть також стати причиною збільшення щитовидної залози, послаблення захисних систем організму, виникнення раку та інших захворювань.



Основні симптоми отруєння нітратами: синюшність обличчя, губ, видимих слизових оболонок, головний біль, підвищена втомлюваність, зниження працездатності, задишка, серцебиття.



Ознаки отруєння проявляються через 1-6 годин після надходження нітратів в організм. В легких випадках переважно відмічаються сонливість та загальна депресія. Гостре отруєння розпочинається з нудоти, блювоти, проносу.



Позбутися нітратів у овочах та фруктах повністю неможливо та й недоцільно – разом з ними "гинуть" і вітаміни. А ось зменшити їхню кількість все-таки можна. Первинна обробка рослинних продуктів, тобто зняття зеленого листя, що покриває качани, видалення качану з капусти, товстих стебел листя зелені, дрібних коренів буряка та моркви, обрізання огірка з обох кінців – дозволяє знизити вміст нітратів на 20-30%. Промивання водою та механічна очистка продуктів знижує вміст нітратів на 10%.



Замочування овочів та фруктів у чистій воді у співвідношенні 1:10 протягом не менше 1 години зменшить вміст нітратів в них на 25-30%.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Луцьких ринках фахівці перевіряли на вміст нітратів ранні огірки, капусту, редиска й інші овочі, які нині у продажу.З початку року на чотирьох луцьких ринках: Центральному, Пасажі, Північному та Лучеську фахівці лабораторії дослідили орієнтовно 1600 зразків продукції на вміст нітратів, розповіла Суспільному завідувачка відділу регіональної лабораторії Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачівЩоб не отруїтись Лариса Голембовська радить не купувати ранні овочі на стихійних ринках, де немає лабораторного контролю, а також надавати перевагу сезонній продукції.Щодня на ринку "Пасаж" спеціалісти лабораторії відбирають зразки агропродукції для дослідження на вміст нітратів. Цього разу працівниця лабораторії лікарка Ангеліна Чорна взяла на пробу огірок, помідор, редиску і капустину."Береться 150 грамів для аналізу. Для вимірювання використовуємо нітратомір. Цей результат показав нітрати 824, а норма на редиску – 1200. Це допустима норма. Але ми так робимо три рази для впевненості, а тоді вираховуємо середнє число", — каже працівниця лабораторії.Покупчинярозповіла, що не відмовляє собі у ранніх овочах, купує у перевірених постачальників, тому за якість товару не переживає.Продавецьрозповідає: ранні овочі в нього на прилавку з’явилися кілька тижнів тому. Закордонні є протягом всього року. По кілька штук кожної продукції з нової партії щоразу віддає на лабораторні дослідження.Зі слів Лариси Голембовської, цього року при дослідженні перевищення вмісту нітратів в овочах — жодного разу порушень не виявили. Торік їх теж не було. На думку фахівчині, це зумовлено тим, що фермери дозовано вносять добрива, бо вони не дешеві.За даними Держпродспоживслужби, впливають на обмін речовин та зменшують вміст вітамінів у їжі. Навіть у невеликих дозах вони можуть також стати причиною збільшення щитовидної залози, послаблення захисних систем організму, виникнення раку та інших захворювань.Основні симптоми отруєння нітратами: синюшність обличчя, губ, видимих слизових оболонок, головний біль, підвищена втомлюваність, зниження працездатності, задишка, серцебиття.Ознаки отруєння проявляються через 1-6 годин після надходження нітратів в організм. В легких випадках переважно відмічаються сонливість та загальна депресія. Гостре отруєння розпочинається з нудоти, блювоти, проносу.Позбутися нітратів у овочах та фруктах повністю неможливо та й недоцільно – разом з ними "гинуть" і вітаміни. А ось зменшити їхню кількість все-таки можна. Первинна обробка рослинних продуктів, тобто зняття зеленого листя, що покриває качани, видалення качану з капусти, товстих стебел листя зелені, дрібних коренів буряка та моркви, обрізання огірка з обох кінців – дозволяє знизити вміст нітратів на 20-30%. Промивання водою та механічна очистка продуктів знижує вміст нітратів на 10%.Замочування овочів та фруктів у чистій воді у співвідношенні 1:10 протягом не менше 1 години зменшить вміст нітратів в них на 25-30%.

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