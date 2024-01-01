Колишній ветеринар з Луцька отримав відзнаку «За оборону міста Бахмут»

Колишній ветеринар з Луцька отримав відзнаку «За оборону міста Бахмут»
Лучанина Михайла Куніцина нагородили почесною військовою відзнакою «За оборону міста Бахмут».

У мирні часи чоловік був знаним у Луцьку ветеринаром, а зараз працює військовим медиком у 53 батальйоні 100 бригади. Про це повідомляє Район.Луцьк, посилаючись на розповідь доньки Михайла Анастасії Куніциної.

Медик рятував життя військових на найгарячіших напрямках: Бахмутському, Купʼянському та Лиманському.

Медаль «За оборону міста Бахмут» є важливою військовою відзнакою. Нею нагороджують захисників та учасників оборони Бахмута.

Лучанин Михайло Куніцин – ветеринар зі стажем у понад 25 років. Зараз чоловік на фронті працює військовим медиком у 53 батальйоні 100 бригади.

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Теги: Волинь, Луцьк, війна, Михайло Куніцин
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