Колишній ветеринар з Луцька отримав відзнаку «За оборону міста Бахмут»

Михайла Куніцина нагородили почесною військовою відзнакою «За оборону міста Бахмут».



У мирні часи чоловік був знаним у Луцьку ветеринаром, а зараз працює військовим медиком у 53 батальйоні 100 бригади. Про це повідомляє Анастасії Куніциної.



Медик рятував життя військових на найгарячіших напрямках: Бахмутському, Купʼянському та Лиманському.



Медаль «За оборону міста Бахмут» є важливою військовою відзнакою. Нею нагороджують захисників та учасників оборони Бахмута.



Лучанин Михайло Куніцин – ветеринар зі стажем у понад 25 років. Зараз чоловік на фронті працює військовим медиком у 53 батальйоні 100 бригади.



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