Колишній ветеринар з Луцька отримав відзнаку «За оборону міста Бахмут»
Сьогодні, 20:35
Лучанина Михайла Куніцина нагородили почесною військовою відзнакою «За оборону міста Бахмут».
У мирні часи чоловік був знаним у Луцьку ветеринаром, а зараз працює військовим медиком у 53 батальйоні 100 бригади. Про це повідомляє Район.Луцьк, посилаючись на розповідь доньки Михайла Анастасії Куніциної.
Медик рятував життя військових на найгарячіших напрямках: Бахмутському, Купʼянському та Лиманському.
Медаль «За оборону міста Бахмут» є важливою військовою відзнакою. Нею нагороджують захисників та учасників оборони Бахмута.
Лучанин Михайло Куніцин – ветеринар зі стажем у понад 25 років. Зараз чоловік на фронті працює військовим медиком у 53 батальйоні 100 бригади.
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У мирні часи чоловік був знаним у Луцьку ветеринаром, а зараз працює військовим медиком у 53 батальйоні 100 бригади. Про це повідомляє Район.Луцьк, посилаючись на розповідь доньки Михайла Анастасії Куніциної.
Медик рятував життя військових на найгарячіших напрямках: Бахмутському, Купʼянському та Лиманському.
Медаль «За оборону міста Бахмут» є важливою військовою відзнакою. Нею нагороджують захисників та учасників оборони Бахмута.
Лучанин Михайло Куніцин – ветеринар зі стажем у понад 25 років. Зараз чоловік на фронті працює військовим медиком у 53 батальйоні 100 бригади.
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