Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці помірний короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 17-19°.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці помірний короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 15-20°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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