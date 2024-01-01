Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 квітня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці помірний короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 17-19°.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці помірний короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 15-20°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці помірний короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 17-19°.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці помірний короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 15-20°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Рівненщині на міні підірвався трактор, поранені троє людей
Сьогодні, 21:16
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 квітня
Сьогодні, 20:00
У ЦНАПі на Волині запрацював сервіс для ветеранів
Сьогодні, 19:00
Німеччина офіційно оголосила про підготовку Бундесверу до війни
Сьогодні, 18:19