У ЦНАПі на Волині запрацював сервіс для ветеранів
Сьогодні, 19:00
У Володимирському ЦНАПі сьогодні, 5 квітня, стартував соціально важливий проєкт «Адмінсервіс «Ветеран», орієнтований на допомогу ветеранам війни, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.
Про це у телеграмі повідомив мер Володимира Ігор Пальонка.
Надання послуг адмінсервісу «Ветеран» забезпечується адміністраторами центру.
Тож відтепер при зверненні в ЦНАП, ветерани війни, члени їх родин та сімей загиблих (померлих) військовослужбовців позачергово спрямовуються до «єдиного вікна», в якому вони зможуть отримати консультації про всі пільги та соціальні гарантії, що їм належать, подати заяви для отримання певних документів та скористатися будь-якою адміністративною послугою.
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Про це у телеграмі повідомив мер Володимира Ігор Пальонка.
Надання послуг адмінсервісу «Ветеран» забезпечується адміністраторами центру.
Тож відтепер при зверненні в ЦНАП, ветерани війни, члени їх родин та сімей загиблих (померлих) військовослужбовців позачергово спрямовуються до «єдиного вікна», в якому вони зможуть отримати консультації про всі пільги та соціальні гарантії, що їм належать, подати заяви для отримання певних документів та скористатися будь-якою адміністративною послугою.
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