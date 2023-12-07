У ЦНАПі на Волині запрацював сервіс для ветеранів

У Володимирському ЦНАПі сьогодні, 5 квітня, стартував соціально важливий проєкт «Адмінсервіс «Ветеран», орієнтований на допомогу ветеранам війни, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.Про це у телеграмі повідомив мер ВолодимираНадання послуг адмінсервісу «Ветеран» забезпечується адміністраторами центру.Тож відтепер при зверненні в ЦНАП, ветерани війни, члени їх родин та сімей загиблих (померлих) військовослужбовців позачергово спрямовуються до «єдиного вікна», в якому вони зможуть отримати консультації про всі пільги та соціальні гарантії, що їм належать, подати заяви для отримання певних документів та скористатися будь-якою адміністративною послугою.