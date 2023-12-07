У ЦНАПі на Волині запрацював сервіс для ветеранів

У ЦНАПі на Волині запрацював сервіс для ветеранів
У Володимирському ЦНАПі сьогодні, 5 квітня, стартував соціально важливий проєкт «Адмінсервіс «Ветеран», орієнтований на допомогу ветеранам війни, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Про це у телеграмі повідомив мер Володимира Ігор Пальонка.

Надання послуг адмінсервісу «Ветеран» забезпечується адміністраторами центру.
У ЦНАПі на Волині запрацював сервіс для ветеранів
У ЦНАПі на Волині запрацював сервіс для ветеранів

Тож відтепер при зверненні в ЦНАП, ветерани війни, члени їх родин та сімей загиблих (померлих) військовослужбовців позачергово спрямовуються до «єдиного вікна», в якому вони зможуть отримати консультації про всі пільги та соціальні гарантії, що їм належать, подати заяви для отримання певних документів та скористатися будь-якою адміністративною послугою.
У ЦНАПі на Волині запрацював сервіс для ветеранів
У ЦНАПі на Волині запрацював сервіс для ветеранів
У ЦНАПі на Волині запрацював сервіс для ветеранів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЦНАП, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ЦНАПі на Волині запрацював сервіс для ветеранів
Сьогодні, 19:00
Німеччина офіційно оголосила про підготовку Бундесверу до війни
Сьогодні, 18:19
На Волині ухилянт отримав 3 роки в’язниці
Сьогодні, 18:01
Нові бійці Волинського прикордонного загону склали присягу
Сьогодні, 17:45
Хабарники з екоінспекції на Волині «заробили» по 5 років за ґратами
Сьогодні, 17:19
Схожі новини
У Луцьку – нова «точка», де можна оформити біометричний паспорт У Луцьку – нова «точка», де можна оформити біометричний паспорт
07 грудень, 2023, 13:38
У ЦНАПі на Волині створили «єдине вікно» для ветеранів У ЦНАПі на Волині створили «єдине вікно» для ветеранів
27 листопад, 2023, 19:21
Волинь – перша в Україні область, де на ЦНАПах встановили сонячні панелі Волинь – перша в Україні область, де на ЦНАПах встановили сонячні панелі
08 липень, 2023, 05:28
У Луцькому ЦНАПі під час технічних перерв та знеструмлень плетуть маскувальні сітки У Луцькому ЦНАПі під час технічних перерв та знеструмлень плетуть маскувальні сітки
12 січень, 2023, 17:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ЦНАПі на Волині запрацював сервіс для ветеранів
Сьогодні, 19:00
 0
Куди поїхати весною на автобусі: ТОП-5 місць для подорожей в Європу
Сьогодні, 18:52
 0
Спомин про Героя. Олександр Здебський загинув на Харківщині
Сьогодні, 18:38
 0
Німеччина офіційно оголосила про підготовку Бундесверу до війни
Сьогодні, 18:19
 0
На Волині ухилянт отримав 3 роки в’язниці
Сьогодні, 18:01
 0
Медіа
відео
1/8