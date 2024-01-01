Німеччина офіційно оголосила про підготовку Бундесверу до війни

готовими до війни.



Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус, повідомляє



За словами очільника німецького Міноборони Бориса Пісторіуса, у Німеччині створять єдине оперативне командування для чотирьох основних видів військ:



▪ традиційної армії;

▪ військово-морського флоту;

▪ авіації;

▪ нового підрозділу, який діятиме в кібернетичному та інформаційному просторі.



«Оскільки росія поставила під сумнів європейський мирний порядок, для Німеччини та її союзників виникла особлива загрозлива ситуація», - заявили в міноборони Німеччини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німеччина готується до війни, модернізуючи свої збройні сили. Німецькі війська мають бутиПро це заявив німецький міністр оборони, повідомляє Deutsche Welle За словами очільника німецького Міноборони Бориса Пісторіуса, у Німеччині створять єдине оперативне командування для чотирьох основних видів військ:▪ традиційної армії;▪ військово-морського флоту;▪ авіації;▪ нового підрозділу, який діятиме в кібернетичному та інформаційному просторі.«Оскільки росія поставила під сумнів європейський мирний порядок, для Німеччини та її союзників виникла особлива загрозлива ситуація», - заявили в міноборони Німеччини.

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