Німеччина офіційно оголосила про підготовку Бундесверу до війни

Німеччина офіційно оголосила про підготовку Бундесверу до війни
Німеччина готується до війни, модернізуючи свої збройні сили. Німецькі війська мають бути готовими до війни.

Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус, повідомляє Deutsche Welle.

За словами очільника німецького Міноборони Бориса Пісторіуса, у Німеччині створять єдине оперативне командування для чотирьох основних видів військ:

▪ традиційної армії;
▪ військово-морського флоту;
▪ авіації;
▪ нового підрозділу, який діятиме в кібернетичному та інформаційному просторі.

«Оскільки росія поставила під сумнів європейський мирний порядок, для Німеччини та її союзників виникла особлива загрозлива ситуація», - заявили в міноборони Німеччини.

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Теги: Німеччина, війна
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