На Рівненщині на міні підірвався трактор, поранені троє людей





Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.



Подія трапилася 5 квітня на півночі Рівненської області у прикордонній смузі.



У прикордонній смузі водій проігнорував покажчик «Небезпечно міни». Внаслідок вибуху травмувалися троє людей.



На місці події працюють відповідні служби.



"Закликаю усіх не порушувати правил, дотримуватися вимоги заборонених знаків, бути уважними. Це збереже ваше життя та здоров’я", - написав Олександр Коваль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Рівненщині через підтрив трактора на міні поранення отримали троє цивільних.Про це повідомив очільник Рівненської ОВАПодія трапилася 5 квітня на півночі Рівненської області у прикордонній смузі.У прикордонній смузі водій проігнорував покажчик «Небезпечно міни». Внаслідок вибуху травмувалися троє людей.На місці події працюють відповідні служби."Закликаю усіх не порушувати правил, дотримуватися вимоги заборонених знаків, бути уважними. Це збереже ваше життя та здоров’я", - написав Олександр Коваль.

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