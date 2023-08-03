На Рівненщині на міні підірвався трактор, поранені троє людей

На Рівненщині на міні підірвався трактор, поранені троє людей
На Рівненщині через підтрив трактора на міні поранення отримали троє цивільних.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Подія трапилася 5 квітня на півночі Рівненської області у прикордонній смузі.

У прикордонній смузі водій проігнорував покажчик «Небезпечно міни». Внаслідок вибуху травмувалися троє людей.

На місці події працюють відповідні служби.

"Закликаю усіх не порушувати правил, дотримуватися вимоги заборонених знаків, бути уважними. Це збереже ваше життя та здоров’я", - написав Олександр Коваль.

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Теги: Рівненщина, міна, підрив
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