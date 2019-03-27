Волинський ляльковий театр матиме нового керівника





Про це повідомиляє



Проєкт рішення підтримали у четвер, 9 березня, на засіданні постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку.



Зважаючи на заяву директора установи Миколи Каліщука, яка надійшла на адресу обласної ради, виконувати обов'язки директора - художнього керівника - лялькового театру призначили Вадима Хаїнського. Раніше він був заступником директора з питань економіки та фінансів у театрі.



Він буде обійматиме посаду виконувача обов'язків директора до призначення керівника в установленому порядку або до видання іншого розпорядчого документа. До слова, раніше Вадим Хаїнський був керівником дитячої театральної студії «Бешкетники»





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Члени профільної комісії облради підтримали рішення щодо призначення нового виконувача обов'язків директора Волинського академічного обласного театру ляльок.Про це повідомиляє ВСН Проєкт рішення підтримали у четвер, 9 березня, на засіданні постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку.Зважаючи на заяву директора установияка надійшла на адресу обласної ради, виконувати обов'язки директора - художнього керівника - лялькового театру призначили. Раніше він був заступником директора з питань економіки та фінансів у театрі.Він буде обійматиме посаду виконувача обов'язків директора до призначення керівника в установленому порядку або до видання іншого розпорядчого документа. До слова, раніше Вадим Хаїнський був керівником дитячої театральної студії «Бешкетники»

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