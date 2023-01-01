Погода на завтра, 12 березня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У неділю, 12 березня, на Волині очікують хмарність з проясненнями, невеликий дощ з мокрим снігом.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.
За даними Sinoptik, до самого вечора у Луцьку буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Уночі буде сильний сніг. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +4°.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.
За даними Sinoptik, до самого вечора у Луцьку буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Уночі буде сильний сніг. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +4°.
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