У Луцьку чоловіка, що вкрав банани і диню на ринку, засудили на 7 років





У вироку Луцького міськрайонного суду йдеться про те, що раніше судимий уродженець Луцька Василь С. здійснив крадіжку фруктів з прилавку кіоску №176, передає



Зокрема чоловік відкрито поцупив диню та два кілограми бананів, тобто вчинив грабіж. Сума збитків – 334 гривні.



Грабіжник під час розгляду справи визнав вину, підтвердивши обставини вчинення злочину. Потерпілий же просив суворо не карати злочинця, оскільки той відшкодував збитки. Однак суд не дослухався до думки потерпілого.



Оскільки обвинувачений вчинив злочин в період іспитового строку, суд призначив йому покарання у виді шести років та восьми місяців позбавлення волі, приєднавши до остаточного строку чотири місяці невідбутого покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині судили лучанина, який відкрито викрав фрукти в одному з кіосків на «Північному ринку».У вироку Луцького міськрайонного суду йдеться про те, що раніше судимий уродженець Луцька Василь С. здійснив крадіжку фруктів з прилавку кіоску №176, передає ІА Волинські новини. Зокрема чоловік відкрито поцупив диню та два кілограми бананів, тобто вчинив грабіж. Сума збитків – 334 гривні.Грабіжник під час розгляду справи визнав вину, підтвердивши обставини вчинення злочину. Потерпілий же просив суворо не карати злочинця, оскільки той відшкодував збитки. Однак суд не дослухався до думки потерпілого.Оскільки обвинувачений вчинив злочин в період іспитового строку, суд призначив йому покарання у виді шести років та восьми місяців позбавлення волі, приєднавши до остаточного строку чотири місяці невідбутого покарання.

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