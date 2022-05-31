Навіщо росіяни будують оборонні лінії у глибокому тилу: пояснення ISW

Навіщо росіяни будують оборонні лінії у глибокому тилу: пояснення ISW
Будівництво оборонних ліній росіянами в Бєлгородській і Курській областях є інформаційною операцією, щоб зобразити Україну загрозою РФ. Натомість будівництво укріплень в окупованому Криму свідчить про невпевненість росіян у спроможності утримувати захопленні території на півдні України.

Про це пише Українська правда з посиланням на Інститут вивчення війни.

Російські війська продовжують встановлювати оборонні лінії в тилових районах далеко від нинішньої лінії фронту, а також у самій Росії, де, ймовірно, ніколи не будуть вестися бойові дії, йдеться у звіті ISW.

Зокрема, губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив 9 березня, що російська влада завершила будівництво «засічної лінії» укріплень уздовж кордону з Україною. Він заявив, що російські війська повинні виділити сили для захисту цієї системи укріплень у разі нападу України на Бєлгородську область. Гладков також повідомив, що російські чиновники витратили 10 млрд рублів (близько 132 млн доларів) на будівництво оборонної лінії, що, вважають аналітики інституту, ймовірно, є марною тратою коштів на тлі питань про здатність Росії фінансувати свої військові зусилля в Україні.

Український Генеральний штаб також повідомив 10 березня, що російські війська продовжують будувати укріплення вздовж кордону Курської області з Україною. Це ще одна російська область, де, вважають в ISW, ймовірно, ніколи не буде бойових дій.

Крім того, глава окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив 10 березня, що російські війська будують оборонну лінію в Криму. В інституті зазначили, що укріплення в Криму знаходяться далеко від нинішньої лінії фронту на півдні України, а російський персонал і техніка, розміщені на цих лініях, були б більш доречними в інших місцях України.

Аналітики ISW вважають, що російські чиновники в Курській і Бєлгородській областях, ймовірно, будують оборонні укріплення на підтримку інформаційних операцій, які мають на меті зобразити Україну як загрозу російській території, щоб представити війну в Україні як життєво важливу для РФ.

Продовження будівництва російських укріплень у Криму, припускають експерти інституту, може свідчити про те, що російські війська не впевнені у своїй здатності утримувати окуповані території на півдні України в довгостроковій перспективі.

В ISW додали, що наразі не спостерігають розгортання російських військ на жодній з цих оборонних ліній, а тому укріплення наразі не є важливими для російських операцій в Україні.

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Теги: росіяни, укріплення, тил
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