На Волині новобранці-прикордонники склали військову присягу. ФОТО
Сьогодні, 15:49
Військовослужбовці, які нещодавно приєдналися до лав Держприкордонслужби, присягнули на вірність Українському народові.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Урочистості заходи відбулися учора в управлінні Волинського прикордонного загону. Один за одним мобілізовані прикордонники промовили слова присяги, пообіцявши сумлінно і чесно виконувати військовий обов’язок, обороняти Україну, її територіальну цілісність та недоторканість.
На подальшу службу молоде поповнення поблагословив капелан протоієрей Михайло Хімчак. Окропивши воїнів освяченою водою, вручив кожному іконки Ангела-охоронителя.
Керівництво прикордонного загону привітало військовослужбовців з прийняттям присяги, зазначивши, що тепер кожен із них є не лише оборонцем державних рубежів, а й захисником спокою усього українського народу.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Урочистості заходи відбулися учора в управлінні Волинського прикордонного загону. Один за одним мобілізовані прикордонники промовили слова присяги, пообіцявши сумлінно і чесно виконувати військовий обов’язок, обороняти Україну, її територіальну цілісність та недоторканість.
На подальшу службу молоде поповнення поблагословив капелан протоієрей Михайло Хімчак. Окропивши воїнів освяченою водою, вручив кожному іконки Ангела-охоронителя.
Керівництво прикордонного загону привітало військовослужбовців з прийняттям присяги, зазначивши, що тепер кожен із них є не лише оборонцем державних рубежів, а й захисником спокою усього українського народу.
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