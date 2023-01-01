На Волині новобранці-прикордонники склали військову присягу. ФОТО

На Волині новобранці-прикордонники склали військову присягу. ФОТО
Військовослужбовці, які нещодавно приєдналися до лав Держприкордонслужби, присягнули на вірність Українському народові.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Урочистості заходи відбулися учора в управлінні Волинського прикордонного загону. Один за одним мобілізовані прикордонники промовили слова присяги, пообіцявши сумлінно і чесно виконувати військовий обов’язок, обороняти Україну, її територіальну цілісність та недоторканість.

На подальшу службу молоде поповнення поблагословив капелан протоієрей Михайло Хімчак. Окропивши воїнів освяченою водою, вручив кожному іконки Ангела-охоронителя.

Керівництво прикордонного загону привітало військовослужбовців з прийняттям присяги, зазначивши, що тепер кожен із них є не лише оборонцем державних рубежів, а й захисником спокою усього українського народу.
На Волині новобранці-прикордонники склали військову присягу. ФОТО
На Волині новобранці-прикордонники склали військову присягу. ФОТО
На Волині новобранці-прикордонники склали військову присягу. ФОТО
На Волині новобранці-прикордонники склали військову присягу. ФОТО
На Волині новобранці-прикордонники склали військову присягу. ФОТО
На Волині новобранці-прикордонники склали військову присягу. ФОТО
На Волині новобранці-прикордонники склали військову присягу. ФОТО



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Теги: прикордонники, Волинь, присяга
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