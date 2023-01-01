Повідомили ім'я одного військовослужбовця, який підірвався на міні на Ковельщині

Повідомили ім'я одного військовослужбовця, який підірвався на міні на Ковельщині
10 березня у Ковельському районі автомобіль із військовослужбовцем 100 окремої бригади ТрО Зінчуком Ярославом Дмитровичем підірвався на міні на одній із замінованих від початку повномасштабного вторгнення ділянок.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

Ярослав Зінчук народився 14 липня 1966 року в селі Озеро. Вдома залишилися дружина, діти, внуки.

«Усією громадою висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким Захисника, який поклав своє життя, оберігаючи нашу Вітчизну.

Усі деталі про церемонію прощання повідомимо згодом», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок вибуху загинули двоє бійців. Ще двоє було поранено.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Зінчук, підірвався на міні, Ківерці
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