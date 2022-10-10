Зеленський відповів на петицію українців про перейменування РФ на Московію

Зеленський відповів на петицію українців про перейменування РФ на Московію
Президент України Володимир Зеленський розглянув електронну петицію, автор якої пропонує офіційно перейменувати назву «рРосія» на «Московія» та замітини терміни «російський» на «московський», а «Російська Федерація» – на «Московська федерація».

Відповідна петиція № 22/170958-еп про була розміщена на сайті президента 23 листопада 2022 року, її підтримали понад 25 тисяч громадян, пише Слово і Діло.

Зеленський нагадав, що правові основи відносин щодо назв географічних об'єктів, до яких належать, зокрема, й держави, регулюються Законом України №2604-ІV від 31 травня 2005 року «Про географічні назви». Також згадана пропозиція має міжнародно-правові аспекти.

«Статистичним відділом Департаменту з економічних та соціальних питань Секретаріату ООН розроблено та опубліковано у виданні Статистичні документи перелік країн та регіонів, що містить назви відповідних країн та регіонів в алфавітному порядку, їх тризначні цифрові коди, які використовуються для статистичних цілей Статистичним відділом Секретаріату ООН, та їх тризначні алфавітні коди, визначені Міжнародною Організацією із Стандартизації (ISO). Стандарт М 49 врахований при розробці Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 8 січня 2020 року № 32», – йдеться у відповіді президента.

Зеленський зазначив, що таким чином, порушене у петиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки.

«З урахуванням зазначеного я звернувся до прем'єр-міністра України з проханням щодо його комплексного опрацювання, зокрема із залученням наукових установ, та інформування мене та автора петиції про результати», – підсумував президент.

Водночас, влада країни-агресора вже відреагувала на відповідь українського лідера на відповідну петицію.

Представник МЗС Росії назвала Зеленського «бункерним» та обурилася можливими змінами в Україні. Вона опублікувала свій коментар на своєму Telegram-каналі, заявивши, що петиція про можливе перейменування на рф на Московію є «свідченням спроби створення «анти-Росії».

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Теги: Зеленський, РФ, Московія, петиція
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