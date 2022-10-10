Зеленський відповів на петицію українців про перейменування РФ на Московію
Сьогодні, 15:00
Президент України Володимир Зеленський розглянув електронну петицію, автор якої пропонує офіційно перейменувати назву «рРосія» на «Московія» та замітини терміни «російський» на «московський», а «Російська Федерація» – на «Московська федерація».
Відповідна петиція № 22/170958-еп про була розміщена на сайті президента 23 листопада 2022 року, її підтримали понад 25 тисяч громадян, пише Слово і Діло.
Зеленський нагадав, що правові основи відносин щодо назв географічних об'єктів, до яких належать, зокрема, й держави, регулюються Законом України №2604-ІV від 31 травня 2005 року «Про географічні назви». Також згадана пропозиція має міжнародно-правові аспекти.
«Статистичним відділом Департаменту з економічних та соціальних питань Секретаріату ООН розроблено та опубліковано у виданні Статистичні документи перелік країн та регіонів, що містить назви відповідних країн та регіонів в алфавітному порядку, їх тризначні цифрові коди, які використовуються для статистичних цілей Статистичним відділом Секретаріату ООН, та їх тризначні алфавітні коди, визначені Міжнародною Організацією із Стандартизації (ISO). Стандарт М 49 врахований при розробці Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 8 січня 2020 року № 32», – йдеться у відповіді президента.
Зеленський зазначив, що таким чином, порушене у петиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки.
«З урахуванням зазначеного я звернувся до прем'єр-міністра України з проханням щодо його комплексного опрацювання, зокрема із залученням наукових установ, та інформування мене та автора петиції про результати», – підсумував президент.
Водночас, влада країни-агресора вже відреагувала на відповідь українського лідера на відповідну петицію.
Представник МЗС Росії назвала Зеленського «бункерним» та обурилася можливими змінами в Україні. Вона опублікувала свій коментар на своєму Telegram-каналі, заявивши, що петиція про можливе перейменування на рф на Московію є «свідченням спроби створення «анти-Росії».
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Відповідна петиція № 22/170958-еп про була розміщена на сайті президента 23 листопада 2022 року, її підтримали понад 25 тисяч громадян, пише Слово і Діло.
Зеленський нагадав, що правові основи відносин щодо назв географічних об'єктів, до яких належать, зокрема, й держави, регулюються Законом України №2604-ІV від 31 травня 2005 року «Про географічні назви». Також згадана пропозиція має міжнародно-правові аспекти.
«Статистичним відділом Департаменту з економічних та соціальних питань Секретаріату ООН розроблено та опубліковано у виданні Статистичні документи перелік країн та регіонів, що містить назви відповідних країн та регіонів в алфавітному порядку, їх тризначні цифрові коди, які використовуються для статистичних цілей Статистичним відділом Секретаріату ООН, та їх тризначні алфавітні коди, визначені Міжнародною Організацією із Стандартизації (ISO). Стандарт М 49 врахований при розробці Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 8 січня 2020 року № 32», – йдеться у відповіді президента.
Зеленський зазначив, що таким чином, порушене у петиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки.
«З урахуванням зазначеного я звернувся до прем'єр-міністра України з проханням щодо його комплексного опрацювання, зокрема із залученням наукових установ, та інформування мене та автора петиції про результати», – підсумував президент.
Водночас, влада країни-агресора вже відреагувала на відповідь українського лідера на відповідну петицію.
Представник МЗС Росії назвала Зеленського «бункерним» та обурилася можливими змінами в Україні. Вона опублікувала свій коментар на своєму Telegram-каналі, заявивши, що петиція про можливе перейменування на рф на Московію є «свідченням спроби створення «анти-Росії».
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