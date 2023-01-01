Бійці волинської бригади показали, як знищили колону російських вантажівок. ВІДЕО

Бійці волинської бригади показали, як знищили колону російських вантажівок. ВІДЕО
Військові 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали відео, як їхня артилерія знищила колону російських вантажівок.

Відео військові оприлюднили у Фейсбук.

«Постріл-влучання... І так кілька разів. Результат - знищена автомобільна колона ворога. Князівські дракони-боги війни інакше не працюють», - йдеться у повідомлені.


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Теги: 14 ОМБр, знищують ворога, артилерія
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