Бійці волинської бригади показали, як знищили колону російських вантажівок. ВІДЕО





Відео військові оприлюднили у Фейсбук.



«Постріл-влучання... І так кілька разів. Результат - знищена автомобільна колона ворога. Князівські дракони-боги війни інакше не працюють», - йдеться у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали відео, як їхня артилерія знищила колону російських вантажівок.Відео військові оприлюднили у Фейсбук.«Постріл-влучання... І так кілька разів. Результат - знищена автомобільна колона ворога. Князівські дракони-боги війни інакше не працюють», - йдеться у повідомлені.

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