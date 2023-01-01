У Луцькому районі попрощалися із Героєм Олегом Пастуховим. ФОТО

Олегом Пастуховим, який загинув на війні із Росією.



Про це повідомили у Мар'янівській громаді.



Героя провели в останню путь у п'ятницю, 10 березня 2023 року.



Олег Пастухов був призваний 5 березня 2022 року та став на захист рідної Батьківщини.



Попрощатися із полеглим захисником прийшли мама, дружина, діти, родичі, друзі, однокласники, односельчани, бойові побратими.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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