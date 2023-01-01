Під Луцьком Tesla на смерть збила чоловіка





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



43-річний водій автомобіля «Тесла» в селі Княгининок допустив наїзд на пішохода, який перетинав дорогу в невстановленому місці.



Від отриманих травм 50-річний житель Луцького району помер.



Водій був за кермом тверезий.



За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Смертельна автопригода трапилися учора, 10 березня, близько 21 години у селі Княгининок.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.43-річний водій автомобіля «Тесла» в селі Княгининок допустив наїзд на пішохода, який перетинав дорогу в невстановленому місці.Від отриманих травм 50-річний житель Луцького району помер.Водій був за кермом тверезий.За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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