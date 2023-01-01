Під Луцьком Tesla на смерть збила чоловіка

Під Луцьком Tesla на смерть збила чоловіка
Смертельна автопригода трапилися учора, 10 березня, близько 21 години у селі Княгининок.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

43-річний водій автомобіля «Тесла» в селі Княгининок допустив наїзд на пішохода, який перетинав дорогу в невстановленому місці.

Від отриманих травм 50-річний житель Луцького району помер.

Водій був за кермом тверезий.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Теги: Tesla, Княгинонок, ДТП, смерть
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