Під Луцьком Tesla на смерть збила чоловіка
Сьогодні, 11:01
Смертельна автопригода трапилися учора, 10 березня, близько 21 години у селі Княгининок.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
43-річний водій автомобіля «Тесла» в селі Княгининок допустив наїзд на пішохода, який перетинав дорогу в невстановленому місці.
Від отриманих травм 50-річний житель Луцького району помер.
Водій був за кермом тверезий.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
43-річний водій автомобіля «Тесла» в селі Княгининок допустив наїзд на пішохода, який перетинав дорогу в невстановленому місці.
Від отриманих травм 50-річний житель Луцького району помер.
Водій був за кермом тверезий.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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