Курс валют у Луцьку 11 березня
Сьогодні, 10:15
11 березня готівковий курс долара становить 38.48, продають його за 38.63.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.62, а продають за – 40.88.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.63, а продають за 8,74.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.62, а продають за – 40.88.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.63, а продають за 8,74.
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