Курс валют у Луцьку 11 березня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.62, а продають за – 40.88.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.63, а продають за 8,74.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 березня готівковий курс долара становить 38.48, продають його за 38.63.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.62, а продають за – 40.88.Щодо польського злотого, то його купують за 8.63, а продають за 8,74.

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