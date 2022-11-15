ДТП на Волині: рятувальники витягли з мікроавтобуса чоловіка, він у лікарні. ФОТО





Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Волинській області.



Аварія трапилася ввечері у п'ятницю, 10 березня.



Рятувальники виїжджали на ліквідацію наслідків ДТП. Рятувальники деблокували 57-річного пасажира з пошкодженого мікроавтобуса.



Потерпілого передали медикам, які госпіталізували його до лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Між селами Троянівка Камінь-Каширського району та Гулівка Ковельського району на автошляху М-07 трапилася аварія, внаслідок якої травмувався чоловік.Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Волинській області.Аварія трапилася ввечері у п'ятницю, 10 березня.Рятувальники виїжджали на ліквідацію наслідків ДТП. Рятувальники деблокували 57-річного пасажира з пошкодженого мікроавтобуса.Потерпілого передали медикам, які госпіталізували його до лікарні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію