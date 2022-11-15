ДТП на Волині: рятувальники витягли з мікроавтобуса чоловіка, він у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 09:52
Між селами Троянівка Камінь-Каширського району та Гулівка Ковельського району на автошляху М-07 трапилася аварія, внаслідок якої травмувався чоловік.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Волинській області.
Аварія трапилася ввечері у п'ятницю, 10 березня.
Рятувальники виїжджали на ліквідацію наслідків ДТП. Рятувальники деблокували 57-річного пасажира з пошкодженого мікроавтобуса.
Потерпілого передали медикам, які госпіталізували його до лікарні.
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Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Волинській області.
Аварія трапилася ввечері у п'ятницю, 10 березня.
Рятувальники виїжджали на ліквідацію наслідків ДТП. Рятувальники деблокували 57-річного пасажира з пошкодженого мікроавтобуса.
Потерпілого передали медикам, які госпіталізували його до лікарні.
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