ДТП на Волині: рятувальники витягли з мікроавтобуса чоловіка, він у лікарні. ФОТО

ДТП на Волині: рятувальники витягли з мікроавтобуса чоловіка, він у лікарні. ФОТО
Між селами Троянівка Камінь-Каширського району та Гулівка Ковельського району на автошляху М-07 трапилася аварія, внаслідок якої травмувався чоловік.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Волинській області.

Аварія трапилася ввечері у п'ятницю, 10 березня.

Рятувальники виїжджали на ліквідацію наслідків ДТП. Рятувальники деблокували 57-річного пасажира з пошкодженого мікроавтобуса.

Потерпілого передали медикам, які госпіталізували його до лікарні.
ДТП на Волині: рятувальники витягли з мікроавтобуса чоловіка, він у лікарні. ФОТО
ДТП на Волині: рятувальники витягли з мікроавтобуса чоловіка, він у лікарні. ФОТО

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Теги: ДТП, Волинь, рятувальники, Троянівка
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