ЗСУ знищили понад 1000 окупантів та десятки техніки ворога





Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 158000 (+1010) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 3458 (+10) од,

- бойових броньованих машин ‒ 6762 (+20) од,

- артилерійських систем - 2483 (+8) од,

- РСЗВ - 493 (+2) од,

- засоби ППО - 257 (+1) од,

- літаків - 304 (+0) од,

- гелікоптерів - 289 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2108 (+1),

- крилаті ракети - 907 (+0),

- кораблі /катери - 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 5344 (+7) од,

- спеціальна техніка - 242 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники за минулу добу ліквідували 1010 окупантів. Також знищили 10 танків та 20 бронемашин росіян.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 158000 (+1010) осіб ліквідовано,- танків ‒ 3458 (+10) од,- бойових броньованих машин ‒ 6762 (+20) од,- артилерійських систем - 2483 (+8) од,- РСЗВ - 493 (+2) од,- засоби ППО - 257 (+1) од,- літаків - 304 (+0) од,- гелікоптерів - 289 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2108 (+1),- крилаті ракети - 907 (+0),- кораблі /катери - 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 5344 (+7) од,- спеціальна техніка - 242 (+2).

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