ЗСУ знищили понад 1000 окупантів та десятки техніки ворога

ЗСУ знищили понад 1000 окупантів та десятки техніки ворога
Українські захисники за минулу добу ліквідували 1010 окупантів. Також знищили 10 танків та 20 бронемашин росіян.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 158000 (+1010) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3458 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6762 (+20) од,
- артилерійських систем - 2483 (+8) од,
- РСЗВ - 493 (+2) од,
- засоби ППО - 257 (+1) од,
- літаків - 304 (+0) од,
- гелікоптерів - 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2108 (+1),
- крилаті ракети - 907 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5344 (+7) од,
- спеціальна техніка - 242 (+2).

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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