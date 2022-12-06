Херсон знову обстріляла армія РФ: троє людей загинули. ФОТО

Херсон знову обстріляла армія РФ: троє людей загинули. ФОТО
Херсон сьогодні знову обстріляла армія РФ, відомо про трьох загиблих.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"Херсон знову під вогнем російської армії, - є жертви", - написав Прокудін.

"Стало відомо, що на місці ворожого удару на Миколаївському шосе у Херсоні загинули троє людей, двоє - поранені", - повідомив голова ОВА.

З його слів, через влучання снаряду палає автомобіль. Рятувальники, медики та поліцейські працюють на місці обстрілу.

Прокуратура Херсонської області повідомила, що троє цивільних осіб загинуло "внаслідок влучення ворожого снаряду біля супермаркета". Наразі кількість потерпілих уточнюється, обстріл міста продовжується. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Херсон знову обстріляла армія РФ: троє людей загинули. ФОТО

Розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Херсон знову обстріляла армія РФ: троє людей загинули. ФОТО

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Теги: Херсон, Росія, обстріли
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