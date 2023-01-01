У Луцьку на Дубнівській зіткнулися два легковики. ФОТО

У Луцьку на Дубнівській зіткнулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 11 березня, близько 15:00 на вулиці Дубнівській трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Прибувши на місце автопригоди патрульні з’ясували, що керманич автомобіля Volkswagen Touran здійснюючи поворот ліворуч не переконався в безпеці маневру внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем марки Renault Kangoo.

Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав, але транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

На порушника ПДР інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
У Луцьку на Дубнівській зіткнулися два легковики. ФОТО
У Луцьку на Дубнівській зіткнулися два легковики. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк
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