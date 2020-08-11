Волинянка здобула дві медалі на юніорському чемпіонаті України з лижних перегонів

Волинянка здобула дві медалі на юніорському чемпіонаті України з лижних перегонів
Волинянка Смідюк Анастасія здобула дві медалі на чемпіонаті України з лижних гонок серед юніорів, юніорок та молоді (U-23).

Про це повідомили в обласному центрі фізичної культури і спорту "Інваспорт".

Чемпіонат України з лижних гонок серед юніорів, юніорок та молоді (U-23) відбувався у Львівській області.

Анастасія Смідюк здобула срібну нагороду в спринті вільним стилем та "бронзову" медаль в індивідуальній гонці вільним стилем на дистанції 10 кілометрів.
Волинянка здобула дві медалі на юніорському чемпіонаті України з лижних перегонів

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Теги: Смідюк, волинянка, медалі, лижні перегони
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