Волинянка здобула дві медалі на юніорському чемпіонаті України з лижних перегонів
Сьогодні, 21:40
Волинянка Смідюк Анастасія здобула дві медалі на чемпіонаті України з лижних гонок серед юніорів, юніорок та молоді (U-23).
Про це повідомили в обласному центрі фізичної культури і спорту "Інваспорт".
Чемпіонат України з лижних гонок серед юніорів, юніорок та молоді (U-23) відбувався у Львівській області.
Анастасія Смідюк здобула срібну нагороду в спринті вільним стилем та "бронзову" медаль в індивідуальній гонці вільним стилем на дистанції 10 кілометрів.
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Про це повідомили в обласному центрі фізичної культури і спорту "Інваспорт".
Чемпіонат України з лижних гонок серед юніорів, юніорок та молоді (U-23) відбувався у Львівській області.
Анастасія Смідюк здобула срібну нагороду в спринті вільним стилем та "бронзову" медаль в індивідуальній гонці вільним стилем на дистанції 10 кілометрів.
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