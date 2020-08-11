Волинянка здобула дві медалі на юніорському чемпіонаті України з лижних перегонів

Смідюк Анастасія здобула дві медалі на чемпіонаті України з лижних гонок серед юніорів, юніорок та молоді (U-23).



Про це



Чемпіонат України з лижних гонок серед юніорів, юніорок та молоді (U-23) відбувався у Львівській області.



Анастасія Смідюк здобула срібну нагороду в спринті вільним стилем та "бронзову" медаль в індивідуальній гонці вільним стилем на дистанції 10 кілометрів.

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