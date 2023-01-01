Добрі новини від ВолиньPost за 11 березня

Уже 381-ий день поспіль нагадуємо вам про добрі новини. Як би складно не було – світло є і обов'язково здолає темряву!Сьогодні,, ми писали про таке:Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження особового складу противника, 1 засіб протиповітряної оборони та склад боєприпасів ворога.Японія має намір поставити близько 10 автотрансформаторів та 140 одиниць енергетичного обладнання. Японія сприятиме подальшому відновленню енергосистеми України в середньостроковій та довгостроковій перспективі.Ніна Шитлюк із села Велика Глуша більше, ніж пів року тому започаткувала волонтерську справу зі створення маскувального одягу для військовослужбовців.У Луцькій центральній бібліотеці для дорослих діє літературний клуб "Читаюча молодь", який веде психологиня Аліна Іванова з Миколаєва. Зібрання відвідують підлітки та дорослі.Восьмикласниця з села Деревок Камінь-Каширського районумає косу довжиною аж 119 сантиметрів.Така розкіш могла би збагатити і дівчину, і перукаря, якому вона дозволила б відрізати косу. Але Анюта категорично проти будь-яких махінацій із довжиною свого волосся. Ба більше, вона не дозволяє навіть кінчики підрівняти для швидшого росту коси, яку плекає усе життя.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 158000 (+1010) осіб ліквідовано,- танків ‒ 3458 (+10) од,- бойових броньованих машин ‒ 6762 (+20) од,- артилерійських систем - 2483 (+8) од,- РСЗВ - 493 (+2) од,- засоби ППО - 257 (+1) од,- літаків - 304 (+0) од,- гелікоптерів - 289 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2108 (+1),- крилаті ракети - 907 (+0),- кораблі /катери - 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 5344 (+7) од,- спеціальна техніка - 242 (+2).Військові 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали відео, як їхня артилерія знищила колону російських вантажівок.Військовослужбовці, які нещодавно приєдналися до лав Держприкордонслужби, присягнули на вірність Українському народові.Урочистості заходи відбулися учора в управлінні Волинського прикордонного загону. Один за одним мобілізовані прикордонники промовили слова присяги, пообіцявши сумлінно і чесно виконувати військовий обов’язок, обороняти Україну, її територіальну цілісність та недоторканість.Волинянказдобула дві медалі на чемпіонаті України з лижних гонок серед юніорів, юніорок та молоді (U-23) в спринті вільним стилем та "бронзову" медаль в індивідуальній гонці вільним стилем на дистанції 10 кілометрів.