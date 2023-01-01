Добрі новини від ВолиньPost за 11 березня

Добрі новини від ВолиньPost за 11 березня
Уже 381-ий день поспіль нагадуємо вам про добрі новини. Як би складно не було – світло є і обов'язково здолає темряву!

Сьогодні, 11 березня, ми писали про таке:

Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження особового складу противника, 1 засіб протиповітряної оборони та склад боєприпасів ворога.

Японія відправить в Україну партію енергетичного обладнання

Японія має намір поставити близько 10 автотрансформаторів та 140 одиниць енергетичного обладнання. Японія сприятиме подальшому відновленню енергосистеми України в середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Волинянка започаткувала у своєму селі виготовлення «кікімор» та нашоломників

Ніна Шитлюк із села Велика Глуша більше, ніж пів року тому започаткувала волонтерську справу зі створення маскувального одягу для військовослужбовців.

Переселенка з Миколаєва заснувала літературний клуб у Луцьку
У Луцькій центральній бібліотеці для дорослих діє літературний клуб "Читаюча молодь", який веде психологиня Аліна Іванова з Миколаєва. Зібрання відвідують підлітки та дорослі.

Школярка з Волині має косу довжиною понад метр
Восьмикласниця з села Деревок Камінь-Каширського району Анюта Веремійчик має косу довжиною аж 119 сантиметрів.

Така розкіш могла би збагатити і дівчину, і перукаря, якому вона дозволила б відрізати косу. Але Анюта категорично проти будь-яких махінацій із довжиною свого волосся. Ба більше, вона не дозволяє навіть кінчики підрівняти для швидшого росту коси, яку плекає усе життя.

ЗСУ знищили понад 1000 окупантів та десятки техніки ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 158000 (+1010) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3458 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6762 (+20) од,
- артилерійських систем - 2483 (+8) од,
- РСЗВ - 493 (+2) од,
- засоби ППО - 257 (+1) од,
- літаків - 304 (+0) од,
- гелікоптерів - 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2108 (+1),
- крилаті ракети - 907 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5344 (+7) од,
- спеціальна техніка - 242 (+2).

Бійці волинської бригади показали, як знищили колону російських вантажівок

Військові 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали відео, як їхня артилерія знищила колону російських вантажівок.

Аби подивитися відео, натисніть тут.

На Волині новобранці-прикордонники склали військову присягу

Військовослужбовці, які нещодавно приєдналися до лав Держприкордонслужби, присягнули на вірність Українському народові.

Урочистості заходи відбулися учора в управлінні Волинського прикордонного загону. Один за одним мобілізовані прикордонники промовили слова присяги, пообіцявши сумлінно і чесно виконувати військовий обов’язок, обороняти Україну, її територіальну цілісність та недоторканість.

Волинянка здобула дві медалі на юніорському чемпіонаті України з лижних перегонів

Волинянка Смідюк Анастасія здобула дві медалі на чемпіонаті України з лижних гонок серед юніорів, юніорок та молоді (U-23) в спринті вільним стилем та "бронзову" медаль в індивідуальній гонці вільним стилем на дистанції 10 кілометрів.

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