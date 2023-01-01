Данія надасть Україні 100 танків Leopard 1





Про це повідомляє Троельса Лунд Поульсена.



З такою заявою він виступив за результатами відвідування німецького підприємства Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), яка займається підготовкою танків Leopard 1 для України.



"Я дуже радий, що відвідав FFG. Я був там, щоб переконатися, що робота з підготовки танків Leopard 1 для України просувається, щоб ми могли якомога швидше їх запустити. Я пишаюся тим, що Данія у співпраці з іншими країнами підтримує українську боротьбу за свободу і ми сподіваємося, що зможемо доставити перші танки в Україну протягом весни", - заявив Поульсен.



У відомстві нагадали, що за широкої підтримки парламенту Данії уряд розпочав співпрацю з Німеччиною та Нідерландами, щоб передати Україні щонайменше 100 танків Leopard 1.



"Данія розпочала проєкт з модернізації великої кількості танків Leopard 1A5 спільно з Нідерландами та Німеччиною на початку лютого. Першим етапом проєкту є якнайшвидша поставка танків для двох батальйонів - що еквівалентно приблизно 80 танкам - у найкоротші терміни", - зазначено на сайті Міноборони Данії.



Очікується, що перші танки будуть готові навесні і використовуватимуться для тренувань українських військових. Також в рамках проекту Україні буде запропоновано навчання та тренування з використання танків, а також запасні частини та комплект боєприпасів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Данія розраховує, що перша партія Leopard 1 у рамках дансько-німецько-нідерландського проєкту з передачі танків буде відправлена українцям протягом весни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконувача обов’язків міністра оборони ДаніїЗ такою заявою він виступив за результатами відвідування німецького підприємства Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), яка займається підготовкою танків Leopard 1 для України."Я дуже радий, що відвідав FFG. Я був там, щоб переконатися, що робота з підготовки танків Leopard 1 для України просувається, щоб ми могли якомога швидше їх запустити. Я пишаюся тим, що Данія у співпраці з іншими країнами підтримує українську боротьбу за свободу і ми сподіваємося, що зможемо доставити перші танки в Україну протягом весни", - заявив Поульсен.У відомстві нагадали, що за широкої підтримки парламенту Данії уряд розпочав співпрацю з Німеччиною та Нідерландами, щоб передати Україні щонайменше 100 танків Leopard 1."Данія розпочала проєкт з модернізації великої кількості танків Leopard 1A5 спільно з Нідерландами та Німеччиною на початку лютого. Першим етапом проєкту є якнайшвидша поставка танків для двох батальйонів - що еквівалентно приблизно 80 танкам - у найкоротші терміни", - зазначено на сайті Міноборони Данії.Очікується, що перші танки будуть готові навесні і використовуватимуться для тренувань українських військових. Також в рамках проекту Україні буде запропоновано навчання та тренування з використання танків, а також запасні частини та комплект боєприпасів.

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