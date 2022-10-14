Netflix покаже фільм Клопотенка «Борщ. Секретний інгредієнт»

Netflix покаже фільм Клопотенка «Борщ. Секретний інгредієнт»
На стримінговому сервісі Netflix з 30 березня почнеться показ документального фільму "Борщ. Секретний інгредієнт" шеф-кухаря і дослідника української кухні Євгена Клопотенка.

Як передає Укрінформ, про це Клопотенко повідомив в Інстаграмі.

У фільмі Клопотенко вирушає в подорож у різні куточки України, аби знайти унікальні рецепти борщу, розкрити секретні інгредієнти, які роблять цю страву неповторною. Кухар хоче з'ясувати, який український борщ – справжній, що найголовніше у рецепті, що відрізняє, а що поєднує українців різних регіонів.

Фільм є проєктом продюсера Наталки Якимович та режисера Дмитра Кочнєва.

Після подорожей під час роботи над проєктом Клопотенко подав до ЮНЕСКО запит на визнання борщу нематеріальною спадщиною.

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Теги: борщ, Клопотенко, фільм
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