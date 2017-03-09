Оголосили переможців Шевченківської премії-2023

Оголосили переможців Шевченківської премії-2023
11 березня, оголосили переможців Шевченківської премії 2023 року. Вперше за багато років Національну премію імені Тараса Шевченка не вручили 9 березня, у день народження поета. В комітеті заявили, що додадуть в кожній номінації премію «За внесок у перемогу» та оголосять усіх переможців 22 травня.

Про це йдеться на сайті Шевченківського комітету.

«Комітет, керуючись відповідним порядком, 15 лютого 2023 року провів засідання та голосування, що визначило переможців», - йшлось в заяві.

За даними комітету голосування проходило в таких номінаціях, як: література, публіцистика, журналістика, літературознавство і мистецтвознавство, музичне мистецтво; кіномистецтво.

За результатами конкурсу Комітет вчасно підготував і вніс Президентові України подання про присудження Національної премії та проєкт відповідного Указу Президента України.

«Рішення Комітету за результатами третього туру оприлюднюємо на офіційному веб-сайті Комітету», - пояснили в комісії.

Переможцями цьогорічної премії стали:

Калитко Катерина, поетеса - за книгу поезій «Орден мовчальниць»;

Компаніченко Тарас, Бережнюк Максим, Данилейко Северин, Крисько Ярослав, Охрімчук Сергій, виконавці гурту «Хорея Козацька» - за аудіоальбом «Пісні Української революції»;

Назаренко Михайло, літературознавець – за книгу «Крім "Кобзаря». Антологія української літератури. 1792-1883" у двох частинах;

Портніков Віталій, журналіст - за публіцистичні статті та виступи останніх років;

Цілик Ірина, режисерка - за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин».

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Теги: Шевченківська премія
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